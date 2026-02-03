Corberán pone nota al mercado de fichajes del Valencia CF
El técnico del Valencia CF está "satisfecho" y "contento" por tener "más opciones y perfiles"
"Hemos podido reforzar la plantilla y ese era el objetivo, añadiendo los perfiles necesarios"
Considera que todas las posiciones están cubiertas, incluida la de lateral derecho
Andrés García y Pau Pardo
Carlos Corberán ha hecho una valoración positiva del mercado de fichajes del Valencia CF. El técnico se ha mostrado "satisfecho" con los refuerzos de Guido Rodríguez, Unai Núñez y Umar Sadiq y ha asegurado que "hemos podido reforzar la plantilla y ese era el objetivo del mercado, añadiendo los perfiles necesarios".
"Estoy satisfecho por tener más opciones, esa era la idea para reforzar con perfiles y eso es muy positivo", ha asegurado Corberán. El técnico considera que todas las posiciones están cubiertas. "Estoy contento con la valoración del mercado. En el momento en que recuperemos a Julen (Agirrezabala) estará cubierta la portería, con Tití (Thierry) cubriremos el lateral derecho. Perdimos con Diakhaby, pero hemos podido reforzar la plantilla y ese era el objetivo del mercado, añadiendo los perfiles necesarios".
Corberán ha cerrado la plantilla con los perfiles que consideraba necesarios y su único objetivo ahora es hacer el Valencia "lo más competitivo posible". "No trabajo pensando en excusas. El objetivo es hacer el Valencia lo más competititvo posible. Ahora el objetivo es el Athletic y luego volver a LaLiga. Hay que sacar lo mejor posible de cada uno".
