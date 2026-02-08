El Madrid hurga en la herida del Valencia
Carreras y Mbappé le dan la victoria a los blancos en Mestalla, que terminó con pañolada y pitidos contra los suyos
El Valencia CF selló esta noche una semana horrible en la que perdió la oportunidad de volver a unas semifinales coperas y se acerca al borde del descenso. La derrota ante el Real Madrid, que se llevó los tres puntos en Mestalla con muy poco, deja muy cuestionada la figura de Carlos Corberán después de la sonora pitada y pañolada por parte de la parroquia valencianista al final del partido.
El Real Madrid, que llegaba a Mestalla con bajas importantes y en medio de una crisis deportiva, se encomendó una vez más a Mbappé para mantener el ritmo del Barça en la pelea por la Liga. El francés lideró el ataque madridista desde el arranque del encuentro, siendo el protagonista de los escasos acercamientos con peligro sobre la portería de Dimitrievski. El portero valencianista tuvo que intervenir en un par de acciones para evitar el gol madridista en una primera parte con poco fútbol por parte de ninguno de los dos equipos.
El guion se mantuvo durante el inicio de la segunda parte, con un Real Madrid dominador en la posesión pero poco inspirado y un Valencia que apenas se dejaba ver con el balón. Finalmente, la balanza de desequilibró pasada la hora de partido, tras una acción individual de Carreras, que trazó una diagonal hacia dentro del área y finalizó con su pierna menos hábil para abrir el marcador.
El gol dejó ver un mínimo atisbo de reacción valencianista, que amenazó por primera vez la portería de Courtois tras una buena jugada de Ugrinic que a punto estuvo de transformar en gol Lucas Beltrán. El disparo del argentino, sin embargo, se estrelló en el palo derecho de la portería madridista y, con ello, las opciones del Valencia CF en el partido.
La poca reacción valencianista y la dirección de partido por parte de Corberán terminaron por encender a la grada de Mestalla, que acabó silbando a sus jugadores y evidenciando su enfado con una pañolada. La puntilla final la dio Mbappé, que finalmente obtuvo el premio del gol en el descuento y selló el triunfo madridista sobre un Valencia que no llegó a completar ningún disparo a puerta en todo el encuentro.
