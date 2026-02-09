Un exfutbolista del Valencia CF confirma su relación con la atleta valenciana Fátima Diame
La saltadora de 29 años ha hecho pública su relación con el exportero Miguel Ángel Moyá
Mutil Horia y Rosa Campos
Fátima Diame es una de las mejores atletas valencianas de los últimos tiempos. A sus 29 años, la habitual medallista tanto en salto de longitud como triple salto no ha mostrado un perfil público muy ruidoso. Su carrera profesional y numerosos logros deportivos copaban titulares sobre la joven, de origen senegalés.
Ahora, de golpe y porrazo, tanto ella como Miguel Ángel Moyá han confirmado que son pareja. "Coincidir en el momento justo. Y disfrutarlo" fue el mensaje que acompañó la publicación de varias fotos en sus redes sociales. ¡Tenemos pareja!
Moyá estuvo dos años en el Valencia CF
Moyá, de 41 años, fichó por el Valencia CF en 2009. Llegó tras unas buenas campañas en el RCD Mallorca, pero nunca pasó de ser una alternativa de banquillo en Mestalla en los dos años que permaneció en el club. Su pase fue adquirido por 5 kilos y, tras una cesión al Getafe, fue vendido por dos. Atlético de Madrid y Real Sociedad fueron sus dos siguientes equipos antes de colgar los guantes para agarrar un micrófono y es que desde hace un tiempo es comentarista en Movistar.
