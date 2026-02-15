Así ha sido la llegada de Pepelu al Ciutat para el derbi

Pepelu ha sido el gran protagonista en la llegada del Valencia CF al Ciutat. El jugador blanquinegro ha sido recibido por una parte del levantinismo a su llegada a Orriols a grito de "¡Pepelu, es una rata!". Un cántico que se ha coreado al unísono mientras el futbolista y el resto de compañeros entraban al Ciutat.

17 de junio de 2023. La fecha del fatídico Levante-Alavés que dejó al levantinismo sin el ansiado y merecido ascenso a primera división. Aquella fue la última vez que José Luis García Vayà 'Pepelu' pisó el césped del Ciutat de València como futbolista granota. 974 días después, el de Denia regresar este domingo a la que fuera su casa convertido en capitán y centenario del Valencia CF, curiosamente con el mismo objetivo deportivo que el Levante UD: la permanencia.

Pepelu, canterano granota desde los 13 años, será el gran protagonista del derbi del domingo en el Ciutat. Será el reencuentro del futbolista con la que fuera su afición todavía con los ecos de su polémico traspaso por cinco millones de euros el 8 de julio de 2023 (hace 953 días) que la afición del Levante nunca entendió. La mayoría del levantinismo le tachó de "traidor" por una operación que el jugador siempre defendió como buena para todas las partes. "Creo que las cosas se han hecho bien. Las tres partes implicadas hemos salido ganando y se ha resuelto rápido, dijo en su presentación como valencianista con palabras de respeto hacia su exequipo. "Entiendo como se puede sentir la gente. Solo puedo darle las gracias al Levante y desearles lo mejor".

De hecho, el jugador publicó una emotiva carta de despedida pidiendo "disculpas de corazón" a todo el levantinismo y declarándose por siempre "aficionado incondicional" del Levante UD. "Siempre seré un aficionado incondicional del Levante UD. "Esta decisión no ha sido fácil para mí. Siempre seré un aficionado incondicional del Levante UD. Afición, estaré eternamente agradecido por todo el cariño que me habéis brindado a lo largo de todos estos años. Nunca olvidaré la sensación de jugar en el Ciutat. Deseo que entendáis que mi decisión no disminuye mi compromiso y gratitud hacia vosotros, pero al mismo tiempo, asumo el dolor que puede provocaros y por ello pido disculpas de corazón a todos los levantinistas que se sientan así".

Su fichaje por el Valencia supuso una herida en el levantinismo difícil de cicatrizar, originó una cascada de reacciones con comentarios en las redes sociales y hasta provocó la aparición de algunas pancartas por la ciudad. Tres años después, aquella operación entre los dos clubes de la ciudad sigue dando que hablar. "No fue fácil abonar el importe de la cláusula de Pepelu al Levante", recordaba recientemente el por entonces director deportivo del Valencia Miguel Ángel Corona.

Centenario y capitán

Pepelu regresará al Ciutat convertido en tercer capitán del Valencia (fue segundo con Rubén Baraja) y con el cartel de centenario. El de Denia acumula ahora mismo 101 partidos oficiales como blanquinegro desde que debutó el 11 de agosto de 2023 contra el Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán. El centrocampista se ha erigido en poco tiempo en uno de los pilares del equipo. Los números explican su regularidad: 39 partidos oficiales entre Liga y Copa en la 23/24, otros 39 encuentros en la 24/25 y ya son 23 los que acumula en esta. Como blanquinegro alcanzó en el verano de 2024 su primera convocatoria con la selección española absoluta ya con Luis de la Fuente en el banquillo.

De nota en Mestalla

Este 15 de febrero de 2026 será la primera vez de Pepelu como visitante en el Ciutat, pero no el primer derbi del futbolista contra el conjunto granota. El '18' del Valencia ya se vio las caras con su exequipo el pasado 21 de noviembre de 2025 en Mestalla con victoria para los blanquinegros (1-0) gracias a la chilena de Hugo Duro. Lejos de poderle la presión, el futbolista firmó uno de sus partidos más completos de la temporada: líder en distancia recorrida (10.890 m), recuperaciones (8) y eficacia en el pase hacia delante (87%).