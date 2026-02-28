Corberán actualiza el parte médico del Valencia CF: Renzo Saravia, Diego López, Beltrán y Thierry, protagonistas antes de Osasuna

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, compareció ante los medios en la Ciudad Deportiva de Paterna para analizar la actualidad del equipo antes del duelo frente a CA Osasuna, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. El técnico valencianista repasó el estado físico de varios futbolistas, detalló la situación de los laterales derechos y dejó entrever ajustes en la convocatoria.

Beltrán sigue fuera y el plan cambia según el rival

Uno de los nombres propios del parte médico fue el de Lucas Beltrán. Corberán confirmó que el delantero continúa fuera de la convocatoria, lo que condiciona las variantes ofensivas del equipo ante Osasuna.

El técnico insistió en que cada partido exige matices distintos: no es lo mismo enfrentarse a Osasuna que a Villarreal, dos estilos que calificó como opuestos. En ese contexto, explicó que la opción de jugar con dos delanteros siempre está sobre la mesa, pero depende del análisis previo y del perfil más adecuado para cada encuentro.

La ausencia de Beltrán obliga a reajustar el ataque y a buscar alternativas que mantengan la competitividad del equipo. El cuerpo técnico estudia fórmulas que permitan sostener la presión ofensiva sin perder equilibrio defensivo, un aspecto clave en este tramo decisivo del campeonato.

Thierry, listo para ser titular en el lateral derecho

En el apartado defensivo, la mejor noticia es la disponibilidad de Thierry Correia. “Titi está médicamente apto para iniciar el partido”, aseguró Corberán, despejando dudas sobre su estado físico. Su presencia cobra aún más importancia en un momento en el que el lateral derecho se ha convertido en una demarcación sensible. En ausencia de especialistas, el técnico ha recurrido a Unai como solución de emergencia, pese a que su fichaje estaba orientado inicialmente al eje de la zaga.

La recuperación de Thierry ofrece estabilidad en el carril derecho y permite al Valencia recuperar profundidad y recorrido por banda, un recurso fundamental ante un equipo como Osasuna, que suele exigir intensidad y rigor táctico en los duelos individuales.

El lateral argentino Renzo Saravia, incorporado para suplir la baja de Foulquier, todavía no entra en la convocatoria. Corberán explicó que el futbolista viene de inactividad competitiva y necesita una “minipretemporada exprés” para adaptarse al ritmo del equipo. Saravia solo ha completado dos entrenamientos con el grupo, por lo que continuará trabajando a doble sesión para alcanzar la condición física óptima. Mientras tanto, Thierry se mantiene como la única alternativa natural en el lateral derecho para el choque ante Osasuna, incrementando su protagonismo en el partido.

Diego López entra en la convocatoria y Copete se cae

En clave de convocatoria, Corberán confirmó que Diego López regresa a la lista, un refuerzo importante para la ofensiva valencianista tras la baja de Beltrán. Por el contrario, Copete queda fuera, en un movimiento que combina decisiones tácticas y gestión de cargas en la plantilla. La entrada de Diego López abre nuevas combinaciones en ataque, con mayor movilidad y capacidad para atacar espacios, un aspecto que puede ser decisivo ante un Osasuna que alterna presión alta con repliegues intensos.

Con la jornada 26 en el horizonte, el Valencia CF afronta un encuentro vital en la lucha por la permanencia. Cada decisión en la convocatoria, cada ajuste táctico y cada recuperación física cobran relevancia en un duelo que puede marcar el rumbo del equipo en la tabla y acercar o alejar sus opciones de mantener la categoría.