'Petardazo' del Valencia CF ante el colista

El Valencia ha caído esta tarde en su visita al Carlos Tartiere (1-0) y desaprovecha la oportunidad de acercarse a los puestos europeos, tras las derrotas de Getafe y Athletic este sábado. El Oviedo, que ya ganó en Mestalla en la primera vuelta, se ha impuesto al conjunto valencianista gracias a un gol de David Costas en la primera parte que le mantiene en la lucha por conseguir la salvación en Primera División.

Los de Corberán llegaban a Oviedo con la intención de sumar su tercer triunfo consecutivo y entrar en la pugna por conseguir una plaza europea de cara a la próxima temporada. Sin embargo, la visita al Carlos Tartiere -después de 25 años sin hacerlo- se le atragantó a los de Carlos Corberán, que estuvieron muy lejos de su mejor versión y tuvieron que recurrir en más de una ocasión a Dimitrievski para evitar una derrota más contundente.

Un gol del defensa gallego David Costas a la salida de un saque de esquina adelantó al Oviedo a la media hora de juego, ante un Valencia que volvió a mostrar una imagen muy pobre en ataque, más allá de un disparo de Ramazani que se marchó desviado. En la segunda parte, el Oviedo volvió a disfrutar de las mejores ocasiones del partido y sólo el buen hacer de Dimitrievski impidió a los de Guillermo Almada llegar a los últimos minutos con un resultado más amplio. Incluso vieron cómo el VAR anulaba un gol a Reina en el tramo final por un fuera de juego posicional.

Con esta derrota, el Valencia se mantiene en el puesto 13 de la clasificación, con 32 puntos, a falta de ver cómo se dan los resultados en el resto de la jornada.

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