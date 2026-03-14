'Petardazo' del Valencia CF ante el colista
Los de Corberán pierden ante el Oviedo y deja escapar la oportunidad de acercarse a los puestos europeos
El Valencia ha caído esta tarde en su visita al Carlos Tartiere (1-0) y desaprovecha la oportunidad de acercarse a los puestos europeos, tras las derrotas de Getafe y Athletic este sábado. El Oviedo, que ya ganó en Mestalla en la primera vuelta, se ha impuesto al conjunto valencianista gracias a un gol de David Costas en la primera parte que le mantiene en la lucha por conseguir la salvación en Primera División.
Los de Corberán llegaban a Oviedo con la intención de sumar su tercer triunfo consecutivo y entrar en la pugna por conseguir una plaza europea de cara a la próxima temporada. Sin embargo, la visita al Carlos Tartiere -después de 25 años sin hacerlo- se le atragantó a los de Carlos Corberán, que estuvieron muy lejos de su mejor versión y tuvieron que recurrir en más de una ocasión a Dimitrievski para evitar una derrota más contundente.
Un gol del defensa gallego David Costas a la salida de un saque de esquina adelantó al Oviedo a la media hora de juego, ante un Valencia que volvió a mostrar una imagen muy pobre en ataque, más allá de un disparo de Ramazani que se marchó desviado. En la segunda parte, el Oviedo volvió a disfrutar de las mejores ocasiones del partido y sólo el buen hacer de Dimitrievski impidió a los de Guillermo Almada llegar a los últimos minutos con un resultado más amplio. Incluso vieron cómo el VAR anulaba un gol a Reina en el tramo final por un fuera de juego posicional.
Con esta derrota, el Valencia se mantiene en el puesto 13 de la clasificación, con 32 puntos, a falta de ver cómo se dan los resultados en el resto de la jornada.
Nueva derrota en Fallas
La derrota valencianista en el Carlos Tartiere confirma una tendencia cada vez que los 'che' juegan en Fallas. Mientras la ciudad se llena de pólvora, color y ruido, el equipo blanquinegro ha acostumbrado a ofrecer una versión mucho menos festiva sobre el césped. De 2016 a 2025, tomando como referencia los partidos disputados en pleno tramo fallero, el conjunto de Mestalla solo ha sido capaz de firmar dos triunfos, con dos empates y cinco derrotas.
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