A Coruña renuncia al Mundial 2030 y abre más opciones para València

La candidatura de A Coruña y de Riazor para acoger partidos del Mundial 2030 ya es historia. La alcaldesa Inés Rey y el presidente del Deportivo Juan Carlos Escotet anunciarán hoy la renuncia de la ciudad en una comparecencia pública en la que la regidora aclarará los motivos de este adiós a ser parte de la cita que se celebrará en España, Portugal y Marruecos dentro de cuatro años. Esta decisión llega después de las dificultades que se ha encontrado el proyecto en los últimos tiempos y tras la reunión del pasado lunes entre Rey y Escotet en la que se reestableció el diálogo y se establecieron las líneas maestras de la renuncia y los pasos a seguir en este nuevo escenario.

Esta decisión abre una nueva puerta a las opciones de València para acoger la cita mundialista. La intención de la Real Federación Española de Fútbol es que el Nou Mestalla figure finalmente en el campeonato de 2030. Así lo confirmó el presidente de la RFEF, Rafael Louzan esta semana en ‘El Larguero’. El dirigente se mostró convecido de que el Nou Mestalla pasará el corte definitivo. «Valencia va a tener el estadio más moderno del fútbol español para ese Mundial, un estadio de 70.044. Seguimos las obras vía redes y vía club», dijo. Además, Louzán volvió a recordar los motivos por los que el estadio valencianista se quedaba fuera de las sedes iniciales. "No entró en su momento por problemas entre la propiedad del campo, Peter Lim, y el Ayuntamiento, pero esos problemas se han solucionado y la FIFA tiene la capacidad de decidir. No le deberían de surgir muchas dudas",defendió el presidente federativo.

Segunda renuncia al Mundial

La premura en el tiempo para dar pasos firmes en el proyecto, las dificultades que ha encontrado A Coruña para financiarlo y los problemas que se ha encontrado en aspectos centrales como la movilidad han empujado al Concello a desistir de convertirse en bimundialista después de la experiencia de 1982.

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Esta renuncia llegará dos días antes de que responsables de la FIFA tuviesen previsto visitar la ciudad para conocer en qué estado se encuentra la candidatura que había sido una de las once preseleccionadas españolas en diciembre de 2024. Es la segunda sede española que dice adiós por la imposibilidad de acometer el proyecto tras Málaga.