Kiat Lim vuelve a Valencia tres meses después: Reunión a la vista

El fútbol de clubes hace el último alto en el camino de la temporada para dar paso a una nueva ventana internacional en la que algunas selecciones todavía deben sacar su billete para el próximo Mundial. Este parón lo ha aprovechado Kiat Lim, presidente del Valencia CF, que se encuentra en la ciudad tres meses después de la última vez con la intención de reunirse con miembros de la directiva del club, según ha adelantado Julio Insa y puede confirmar Superdeporte.

En el Valencia CF hay muchos temas encima de la mesa, tanto deportivos como extradeportivos, y el hijo de Peter Lim, máximo accionista de la entidad, los tratará en un encuentro que se dará en los próximos días. La situación del equipo en Liga y el mercado de fichajes son algunos de los puntos más importantes sobre los que los dirigentes del club intercambiarán pareceres.

Visita al Nou Mestalla

Ya lo visitó hace algunos años, cuando fue nombrado miembro del Consejo del Valencia, pero ahora, por primera vez, Kiat visitará el Nou Mestalla con las obras reanudadas. El presidente aprovechará uno de sus escasos regresos a la ciudad para ver el avance del estadio, cuyas obras se reanudaron hace un año y un par de meses. Cabe recordar que el futuro estadio valencianista está en pleno proceso de convertirse en sede del Mundial 2030 que se celebra en España, Portugal y Marruecos.

L-EMV

Mercado, objetivo deportivo, decisiones en la dirección

En la reunión que Kiat Lim mantendrá con los dirigentes del Valencia se tratará la situación deportiva del equipo y su objetivo. Ni Carlos Corberán ni el club quieren sumarse presión hablando de Europa pero la realidad es que el equipo no está lejos de la séptima plaza y, si gana al Celta la próxima jornada, se colocaría a tres puntos de Europa League.

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El mercado de verano en el horizonte y todo el trabajo que tiene el club por delante será otro punto caliente. Justin De Haas ya está atado y fue la primera tarea resuelta del club de cara a la próxima temporada, pero todavía queda mucho por hacer y el momento de ponerse manos a la obra es ahora.