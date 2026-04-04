Carlos Corberán, en la previa contra el Celta: "Guido es un jugador con experiencia y liderazgo"

El Valencia CF tiene ante sí una gran oportunidad para mirar hacia arriba y convertir el tramo final de temporada en una ilusionante carrera por Europa. El duro batacazo ante el Real Oviedo quedó atrás con la reacción mostrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y tras el parón, el equipo de Carlos Corberán está en disposición de dar un paso al frente y alejar definitivamente los fantasmas del descenso.

El próximo reto será ante el Celta de Vigo, que llega con tres puntos de ventaja sobre los valencianistas, por lo que una victoria se antoja clave para mantener vivas las aspiraciones europeas. Todo lo que no sea sumar de tres supondría un frenazo en la progresión del conjunto de Mestalla.

Esto es lo que ha dicho Corberá en la rueda de prensa sobre los diferentes asuntos:

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