¿Qué ha pasado en el fichaje de Dieng? Corberán responde
El técnico del Valencia CF asegura que "hay un trabajo paralelo por parte de la estructura del club que se está haciendo y cuando me piden opinión yo la doy"
"Un club tiene que tener un funcionamiento durante la temporada que es distinto al del entrenador", explica
Hugo Ferrer
El fichaje de Aliou Dieng ha sido uno de los temas protagonistas en la rueda de prensa de Carlos Corberán. El técnico ha sido preguntado por el desarrolo de la operación después de que Ron Gourlay la diera como "muy cerca" en febrero y el propio club la descartara a principios de marzo antes de cerrarla definitivamente el pasado lunes. El técnico se ha limitado a decir que "hay un trabajo paralelo por parte de la estructura del club que se está haciendo y cuando me piden opinión, yo la doy".
"Es complicado que yo te de la respuesta que buscas, porque hay un trabajo paralelo al del entrenador, mi foco es la plantilla actual y preparar cada partido para que el equipo lo compita. Hay un trabajo paralelo por parte de la estructura del club que se está haciendo y cuando me piden opinión, yo la doy. Pero un club tiene que tener un funcionamiento durante la temporada que es distinto al del entrenador. El entrenador se centra en el rendimiento y en cada partido", decía.
"Me importan los que están"
Corberán no ha querido hacer ninguna valoración sobre el perfil del futbolista: "Entiendo la pregunta, pero no voy a hablar de jugadores que no están en el Valencia. Lo que me importa es lo que están a día de hoy, los que van a pelear por cada punto en juego en las nueve jornadas que restan".
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