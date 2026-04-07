El Valencia pone fecha a la venta de la camiseta retro y con restricciones

El Valencia CF y PUMA lanzan a la venta el Retro Jersey, la camiseta especial edición limitada con la que nuestro equipo participará en la Jornada Retro de LALIGA en su partido del sábado (16:15 horas) contra el Elche CF.Esta colección inspirada en el naranja de inicios de los noventa reinterpreta un clásico que durante dos temporadas (1990-91 y 1991-92) utilizó el Valencia CF como equipación alternativa.

La camiseta retro del Valencia CF / L-EMV

A partir de las 10:00 horas de este miércoles, 8 de abril, se podrá adquirir en la tienda online del Valencia CF, en la Tienda Oficial del Camp de Mestalla y la Tienda Oficial de Colón, 50. Al tratarse de una edición limitada y exclusiva destinada a coleccionistas, y con pocas unidades a la venta, la compra estará limitada a una camiseta por persona, tanto en las tiendas físicas como online.

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Toques vintage con patrocinadores actuales

El retro jersey toma como referencia los códigos estéticos de aquella camiseta con una visión aspiracional, moderna y cultural de lo que significa el Valencia CF, donde la historia cobra vida en cada detalle. Desde la trama en diferentes tonos naranja al escudo, que ha sido reinterpretado tomando como referencia el mismo que defendían nuestros jugadores a inicios de los noventa. En cambio, la camiseta lucirá los logos de TM Grupo Inmobiliario, Divina Seguros y Skoda, como patrocinadores del club.