La dirección deportiva de Gourlay empieza a llegar tarde

El Valencia CF se adentra peligrosamente en el mes de abril con su nueva estructura deportiva incompleta. El club sigue sin cerrar su organigrama técnico con el fichaje del director deportivo/secretario técnico llamado a poner en marcha la planificación de la temporada 26/27 junto a Ron Gourlay y Carlos Corberán. El propio CEO de Fútbol fue quien se marcó un plazo de entre uno y dos meses para incorporarlo. Sin embargo, el tiempo ha pasado desde su comparecencia pública del pasado 5 de febrero y la única realidad es que su estructura sigue coja.

El Valencia busca un director deportivo especializado en el mercado español desde que finalizó el mercado de invierno. El propio Gourlay fue quien anunció el 5 de febrero que en el plazo máximo de dos meses ficharía una figura con cargo "intermedio"entre el entrenador y él. "Pensamos en cubrir un puesto de dirección que se encargue del mercado en España. El hacerlo en plena ventana de invierno no era el momento correcto, esto formará parte de la segunda fase, y será en uno o dos meses. Llenaremos esta vacante en un plazo de 30-60 días", apuntó antes de reafirmar el papel de Corberán como "entrenador". "Hemos hecho una infraestructura para ayudar al entrenador, que se ajuste a la filosofía del Valencia CF... Nos encontramos en fase de transición", añadió.

Gourlay completó su primera fase con las incorporaciones del director de scountig, Lisandro Isei, y los especialistas en los mercados de Europa, Hans Gillhaus, y Sudaméricano, Andrés Zamora, el pasado noviembre. El siguiente paso era cerrar una segunda fase con la llegada de un director deportivo que conozca el idioma y descargue de responsabilidad a Corberán en materia de fichajes después de un mercado de enero de mucho desgaste para el entrenador. El club está peinando el mercado de directores deportivos con conocimiento del fútbol español desde febrero, pero más de dos meses después, Gourlay sigue sin encontrar esa figura clave en la planificación de la temporada 26/27.

La llegada del director deportivo/secretario técnico fue una de las prioridades que se marcó el club durante la última reunión a tres bandas entre Kiat Lim, Gourlay y Corberán en la ciudad deportiva de Paterna. El ejecutivo escocés tiene el OK del presidente para acometer la operación, pero el mercado no se lo está poniendo fácil. Gourlay es consciente de que ha expirado su plazo, pero no le entran prisas. Al contrario. Prefiere esperar y acertar consciente de la importancia de la decisión.

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La planificación deportiva de la 26/27 se echa encima y el Valencia no puede esperar más. El club tiene la orden de atacar la continuidad de Guido Rodríguez independientemente de la llegada del director deportivo/secretario técnico. La dimensión del futbolista convierte las operaciones en independientes. El resto de 'renovaciones' son más complejas porque el entrenador, antes de dar una opinión, necesita conocer las alternativas que la dirección deportiva tiene encima de la mesa. Y ese trabajo de campo ahora mismo está incompleto.