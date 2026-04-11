Alineaciones probables del Elche - Valencia de LaLiga en el Martínez Valero
Tanto Corberán como Sarabia cuentan con bajas importantes, pero logran formar un once de garantías para el derbi de la necesidad
Javier Bengoa
El Valencia CF llega este sábado al Martínez Valero con la firme intención de lograr una victoria revitalizante ante un Elche que se encuentra con el agua al cuello. Dejando de lado los objetivos de la temporada y centrándose en el partido a partido que tanto le gusta a Carlos Corberán, una victoria supondría no sólo tres puntos, sino un salto cuantitativo en la clasificación de LaLiga.
Ambos equipos marcan pocos goles y reciben más de los esperados, pero ello no cambia la idea que ha ido formando cada técnico presente en el derbi de la Comunitat.
Ya se conocen las bajas de larga duración de Agirrezabala, Diakhaby, Foulquier y Copete, confirmándose también la ausencia de Unai Núñez. Cuatro ausencias en la zaga que llevará a Corberán a recomponerla otra vez. Tárrega y Cömert serán los centrales.
Por parte del Elche, la única baja segura es la del sancionado Bigas, mientras que arrastran molestias Héctor Fort, John Donald, Marc Aguado, Diangana (sancionado por el club) y Boayar. El poderío de Sarabia volverá a encontrarse en la zona ofensiva, especialmente con el exvalencanista Rafa Mir como referencia.
Alineaciones probables del Elche - Valencia
Elche CF: Dituro; Valera, Pétrot, Afengruber, Chust, Morente; Febas, Aguado, Gonzalo Villar; André Silva y Rafa Mir.
Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Cömert, Tárrega, Thierry; Guido, Ugrinic, Rioja, Ramazani, Lucas Beltrán y Umar Sadiq.
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