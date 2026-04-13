Corberán y el equipo reviven al monstruo de Meriton

Los resultados con los que evolucionó la jornada 31 de LaLiga confirman la magnitud del golpe que el Valencia CF se dio en el Martínez Valero de Elche. La victoria hubiese sellado la permanencia en Primera división, al menos, de manera virtual. Los ilicitanos abrirían la zona de descenso con 29 unidades, nueve menos que los 38 que tendrían los de Carlos de Corberán. Sin embargo, la realidad es que la lucha se aprieta entre seis equipos en apenas tres puntos -ganaron Sevilla y Mallorca, además del colista Oviedo- y hasta dentro de diez días, cuando visite al Mallorca en Son Moix, no podrá volver a intentar la conquista de esos ansiados 38 puntos.

Las dos derrotas consecutivas ante Celta y Elche han bajado a la tierra al valencianismo. La palabra Europa, que se había colado en el debate público con mayor fuerza que en el propio vestuario del equipo, se ha esfumado ya totalmente. Alcanzadas las 31 jornadas, lo único por lo que competir es por la salvación. Con 35 puntos, el Valencia de Corberán replica hoy los peores momentos vividos en los cerca de 12 años con el club bajo la desleal administración de Peter Lim.

Solo en las temporadas 2015/16, en la que Pako Ayestaran ya había reemplazado en el banquillo a Gary Neville, y la 2022/23, cuando Rubén Baraja vino a salvar la nave hundida por Gennaro Gattuso, el Valencia llevaba a estas alturas de Liga menos puntos que los 35 actuales. No obstante, en términos globales únicamente lo vivido hace tres años empeora la crisis por la que ahora pasa el conjunto blanquinegro.

Sin rastro del estatus de ‘grande’

En la jornada 31 del curso 15/16, el Valencia había caído en Las Palmas (2-1) y terminó en la posición decimoquinta con 34 puntos, aunque la renta sobre el descenso era de seis unidades y a partir de las semanas siguientes empezó a tirar hacia arriba. En menos de un año pasó de ser equipo de Champions a ver la cuarta plaza en abril de 2016 a 23 puntos de distancia.

Hoy, como en 2023, el último puesto de Liga de Campeones se encuentra a 22 puntos. El estatus de grande ha sido borrado y no restablecido tras un calado constante de escasa inversión y pésimas gestiones con las excepciones experimentadas en 2015, 2018 y 2019. Desde 2021, el hundimiento apenas ha logrado detenerse. Jamás el equipo ha sobrepasado la barrera de los 50 puntos y su hábitat natural se ha trasladado de la zona media a la zona de riesgo de descenso a Segunda.

En la temporada 2022/23, ya en manos de Baraja desde febrero, el Valencia disponía de 33 puntos después de 31 partidos de Liga jugados. Entonces, el ‘colchón’ sobre el descenso era tan solo de dos unidades. Precisamente, tras un triunfo por cero goles a dos en Elche los del ‘Pipo’ salieron de la zona roja -18ª plaza- en la jornada 30 y no volvieron a caer en ella, a pesar de que llegaron a rozarla empatados a 34 puntos con el Getafe en la fecha 33 y el corazón valencianista estuvo en un puño en las últimas jornadas con solo dos puntos de ventaja. La tensión se liberó en los empates con Espanyol (2-2) y Betis (1-1).

Sobredosis de derrotas (14)

Tras 31 partidos de Liga, la derrota del Martínez Valero es la decimocuarta del curso -sexta en la segunda vuelta-. Únicamente, llegados a este tramo de torneo el Valencia de 2023 acumulaba más derrotas (16). En 2016 eran 13, e igualmente 14 en 2017, durante aquella campaña volcánica en el banquillo con Ayestaran, Prandelli y Voro por partida doble.

Uno de los datos más preocupantes en la comparativa con las trayectorias experimentadas desde la decadencia posterior al despido de Marcelino, en septiembre 2019, se da al poner en análisis las dos últimas temporadas.

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Hace un año, Corberán ya tenía prácticamente salvado al equipo. A estas alturas de 2025, tras 31 jornadas, el Valencia sumaba 37 unidades y respiraba con un +8 sobre la línea de descenso. Escapó de la decimoctava plaza en la fecha 27 al ganar en Mestalla al Valladolid (2-1) con tantos de Umar Sadiq y Diego López. Fue el punto de inflexión que este curso no ha llegado hasta la fecha. Los valencianistas, incluso, se colocaron décimos en la jornada 35 y cerraron LaLiga con una renta de seis puntos sobre el descenso.