El éxito vive fuera del Valencia CF de Meriton

Cristhian Mosquera jugará con el Arsenal las semifinales de la Champions League. También Kang-In Lee, actual campeón de Europa con el PSG, está a 180 minutos de la final de la Liga de Campeones. Carlos Soler disputará mañana la final de la Copa del Rey con la Real Sociedad. Yarek Gasiorowski se acaba de proclamar campeón de la Eredivisie con el PSV Eindhoven. Y Ferran Torres está a punto de levantar de nuevo LaLiga con el Barcelona a las puertas del que puede ser su Mundial. La vida sonríe a los cinco canteranos del Valencia CF que salieron del club bajo el mandato de Peter Lim desde el verano de 2019, desde el mismo momento que el máximo accionista decidió abandonar el club a su suerte sin estructura deportiva ni inversión económica con su particular 'antigestión'. El éxito, queda claro, vive fuera del Valencia CF de Meriton.

El actual esplendor deportivo de Mosquera, Kang-In, Carlos Soler, Yarek y Ferran contrasta con la crisis decadente que atraviesa la entidad de Mestalla desde que la propiedad decidió cargarse el proyecto ganador de Marcelino García Toral y Mateu Alemany hace ya más de seis años. Mientras el Valencia sufre por evitar el descenso a segunda división, los cinco luchan por objetivos mayores en sus clubes y en sus selecciones nacionales a los ojos de todo el fútbol internacional. Algunas de sus polémicas salidas no se entendieron en su día, pero el tiempo ha demostrado que salir del autodestructivo Valencia de Lim era y desgraciadamente continúa siendo el único camino para crecer como futbolistas y luchar por títulos. Tan triste como real.

El Valencia de Lim tuvo la oportunidad de armar un ambicioso equipo de futuro en torno a ellos, pero esa opción desgraciadamente para el club y su afición nunca estuvo en los planes de la propiedad. La consigna desde Singapur, como ha demostrado el paso del tiempo, siempre fue vender a los principales activos de Paterna. Meriton ni quiso ni supo retenerlos en su plantilla por su falta de proyecto deportivo, su ausencia de inyección económica y la posición de debilidad con la que afrontó todas y cada unas de sus renovaciones.

Mosquera, Kang In, Carlos Soler, Yarek y Ferran / SD

Tarde y mal

El Valencia siempre llegó tarde y mal a las negociaciones. El resultado fue la venta de Ferran al Manchester City en su último año de contrato por 23 millones y 12 en variables, el traspaso in extremis de Soler al PSG por 'solo' 18 millones y sobre todo el sonrojante regalo de Kang In Lee al Mallorca con la carta de libertad y ninguna contraprestación del club balear. El verano pasado, ya con Ron Gourlay al volante, fue el turno de los dos jóvenes centrales de la Academia de proyección internacional. Mosquera no aceptó la insuficiente oferta de renovación del club y puso rumbo al Arsenal por 15 millones más 4 en variables y Yarek fue traspasado al PSV por 10 millones, muy por debajo de su actual valor de mercado doblado solo un año después.

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Más allá de las ventas, el gran drama del club es que Lim no ha sabido (ni intentado) reinventir todo ese dinero en fichajes para reforzar la plantilla y crear un equipo competitivo. El resultado es un Valencia de mínimos sin estrellas ni internaciones que lucha por la permanencia muy lejos de los objetivos de Mosquera, Kang In, Yarek, Ferran y hasta un Soler que mañana luchara por su segunda Copa del Rey con la Real Sociedad. La primera, la del Centenario, la ganó en 2019 contra el Barcelona de Leo Messi. Eran otros tiempos. Era otro Valencia CF.