Carlos Corberán carga contra el árbitro por el posible penalti a Gayà

Carlos Corberán cargó contra el árbitro César Soto Grande al acabar el partido disputado en Mallorca, -por un posible penalti a José Luis Gayà, que no se pitó-, y llegó a afirmar en rueda de prensa: «Es una pena que seamos uno de los equipos más perjudicados arbitralmente».

Respecto a la dura entrada de Maffeo al futbolista de Pedreguer, el técnico de Cheste dijo: «Estamos disgustados de que no se haya revisado...», haciéndose eco de la indignación mostrada por el capitán valencianista. «Son situaciones que te dejan confundido. Parece que el criterio es dispar. Mismas situaciones en partidos son penaltis y en otras dejan de serlo. Disgustados de que no se haya revisado para tener un criterios más claro. Entiendo que interpreta que el pisotón es residual, pero es un concepto muy subjetivo», lamentó el entrenador valencianista. Aún así, Corberán se mostró dolido: «Este año hemos tenido acciones que el Comité, que revisados en contra no eran y que no eran pitados a favor, y luego eran. Gayà dice que es falta. Estoy dolido, hay que aceptarlo. No queda otra que acatar la decisión arbitral, que no es la que entendemos que era».

A su juicio, «hay que tratar de hacer más objetivas ciertas partes del juego, para que sepamos con claridad qué ocurre en cada acción. La confusión genera frustración. Una pena que seamos uno de los equipos más perjudicados arbitralmente», no dudó en subrayar.

En cuanto a la defensa, que logró anular a Muriqi, el poderoso delantero del Mallorca, Corberán se mostró muy satisfecho y destacó a sus jugadores. En especial, « la personalidad y la valentía de Pepelu». Además, en ningún momento, se planteó «cambiar a Tárrega y Pepelu de lado con la entrada de Virgili. No han querido porque se han visto muy seguros, ganadores en los duelos... me gusta cuando se responsabilizan así los jugadores», remarcó. «Eso es lo que les ha hecho llegar a la élite a estos chicos. Insisto estoy muy satisfecho con el rendimiento de Pepelu», dijo.

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Finalmente, sobre el trabajo del conjunto resaltó que el equipo «ha tenido el alma y la resiliencia de entregarse y sacar un punto. Tenemos que insistir en ideas buenas como jugar en largo con Sadiq, porque nos presionaban altos. A partir de interpretar mejor ese momento y los cambios, que todos han estado extraordinarios. Han ayudado muchísimo. Esa es la clave, seguir siendo un equipo, una familia. Hay momentos que se sufre y hay que superarlo. El equipo le ha puesto alma, estoy contento, reiteró. Antes, reconoció que la lesión de Titi «nos ha dejado un tramo indefinidos y luego hemos tenido mejeres presiones y más dominio», con los cambios, zanjó.