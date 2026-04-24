En el VAR... ¡el mismo que en Mallorca! Esta es la reacción de Carlos Corberán

Valentín Pizarro volverá a estar en la sala VOR con el Valencia CF de por medio. Este árbitro es el que no instó al principal, César Soto, a revisar la acción de Pablo Maffeo sobre José Gayà dentro del área en los últimos segundos del partido en Mallorca. Un pisotón que el equipo y el club blanquinegro reclamaron como penalti por "acción temeraria".

Este sábado Pizarro Gómez volverá a ser el responsable del VAR en una final por la tranquilidad para el valencianismo en Mestalla, el Valencia - Girona. Una decisión por la que ha sido preguntado en la sala de prensa, en la previa del partido, el entrenador del Valencia, Carlos Corberán.

¿Qué opina Carlos Corberán?

"La verdad, si repitiese también el árbitro estaríamos tranquilos. Creemos en la honestidad y el buen hacer de los árbitros. Pero existe una confusión que afecta al fútbol, a todos los que estamos en este mundo: aficionados, entorno, profesionales... Nos gustaría mucha más claridad y objetividad y menos ambigüedad, saber qué situaciones son revisables, cuándo una acción es residual y cuándo la temeridad pasa a ser más importante", en alusión al pisotón por detrás de Maffeo una vez que Gayà había centrado el balón a Arnaut Danjuma.

"El poder saberlo aportaría más claridad a todos, sería un paso positivo que debemos dar", añadió Corberán, que continuó diciendo que "cada árbitro intenta hacerlo lo mejor posible, pero debe clarificarse mejor determinadas acciones para saber si un día un pisotón es penalti porque no lo es otro día en una acción temeraria", refrescando de nuevo lo sufrido por el Valencia en Son Moix.

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