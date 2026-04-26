El Valencia CF 'espabila' a tiempo en la lucha por la salvación

El Valencia CF ganó al Girona en Mestalla un partido clave por la permanencia. Después de la victoria del Deportivo Alavés y con un evidente encarecimiento de la salvación, el conjunto valencianista no se podía permitir otro encuentro apático o carente de tensión competitiva como los últimos, en los que parecía no ser consciente de la trascendencia de lo que se estaba jugando. Este sábado, con sus errores y su sufrimiento hasta el último minuto, sí dio síntomas de ser consciente de su propia situación.

El equipo tiene grandes problemas de talento y de claridad a la hora de generar y finalizar fútbol ofensivo, pero al contrario de los últimos envites, en los que fue un equipo especulativo, frío y que esperaba recibir el golpe para reaccionar, esta vez fue a buscar al rival hasta su área, asumió riesgos en la presión, fue a los duelos a 'tumba abierta' y -aunque erráticamente- le buscó las cosquillas sin parar a su rival hasta que encontró premio.

La intensidad, origen de los dos goles

Esta vez la intensidad no se negoció, lo que permitió al equipo robar más balones y salir muchas más veces al ataque. Las jugadas de los goles hablan por sí solas en ese sentido: en el de Ramazani es Javi Guerra el que está muy vivo para llegar al balón mucho antes que Axel Witsel y lanzar en largo al belga mientras que en el de Umar Sadiq es Renzo Saravia el que se lleva dos disputas consecutivas para proyectar a Gayà por la izquierda.

22 faltas por 8 del Girona

La intensidad fue realmente un factor diferencial, no solamente porque fue la causa que originó los dos goles, sino porque fue lo que permitió al equipo neutralizar al Girona, que solo tuvo dos claras: el gol y la mano antológica de Dimitrievski y estar constantemente corriéndole a la espalda. El Valencia CF hizo 22 faltas respecto a las 8 del Girona y en las caras de los futbolistas, que celebraban acciones defensivas con la grada, se vio una actitud muy diferente a la de los últimos tres encuentros.

VALENCIA SPD VALENCIA CF - GIRONA / Eduardo Ripoll / LEV

Planteamiento menos especulativo

La tarea era arriesgada por lo automatizada que tiene el Girona la salida de la pelota, pero aún así el Valencia fue esta vez a buscarle a su portería, plantando la línea defensiva en el centro del campo y con los jugadores de ataque repitiendo esfuerzos para obligar a los centrales catalanes arriesgar. El plan dio sus frutos y los valencianistas multiplicaron sus ocasiones de gol (hasta 12 disparos) y con un poco más de claridad ofensiva podían haber resuelto el partido incluso antes.

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Al contrario que en los últimos tres duelos, esta vez el Valencia sí salió del vestuario con la determinación de ir a por el partido y con la sensación de ser consciente de su propia realidad, de que no podía especular ni dar por bueno un punto. Y en esos tres recibió gol... y contra el Girona lo marcó. El equipo de Carlos Cobrerán 'espabiló' a tiempo en la lucha por la permanencia, pero todavía tiene que finiquitarla, ya que su puntuación actual no apunta a ser suficiente.