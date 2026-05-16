El Sadiq del Valencia CF vale por tres el de la Real Sociedad
El promedio goleador por partido jugado del nigeriano en el conjunto de Mestalla es muy superior al que tuvo defendiendo la camiseta txuri-urdin
Sin ser una explosión goleadora, el atacante ha recuperado la sonrisa como blanquinegro después de protagonizar el culebrón del pasado verano al cerrarse en banda a jugar en otro club que no fuera el Valencia
Este domingo, en las aventuras y desventuras del singular Umar Sadiq, toca el regreso a San Sebastián. El delantero del Valencia CF pisará por vez primera el que fue su estadio después de forzar hasta la extenuación su marcha el pasado verano y de conseguir la liberación en el mercado de invierno, con el conjunto de Mestalla plegándose a las demandas de Jokin Aperribay.
El regreso no se espera que sea el más caluroso del mundo, ya que la del nigeriano por Donosti es una historia de decepción por las expectativas que generó su fichaje, el más caro de la historia del club para suceder a Aleksander Isak, y que pudo salir muy bien después de su explosivo debut, con golazos incluidos, pero que una lesión acabó convirtiendo en una tortura.
El Valencia lo 'rescató' y Sadiq se negó a jugar para otro club
En la Real Sociedad Sadiq ya no volvió a ser el mismo desde su grave lesión de rodilla y su falta de acierto a portería, sumada a su particular manera de moverse e interactuar por el campo llevaron a convertirle incluso en objeto de mofa, un jugador del que conjunto txuri-urdin quiso deshacerse y encontró en el Valencia, culebrón y medio después, ya que Sadiq se cerró en banda a jugar en cualquier otro club, renunciando incluso a una primera vuelta entera, el equipo en el que encontrarle acomodo.
En Valencia, lejos de recuperar el rendimiento que le llegó a posicionar entre los delanteros más prometedores del fútbol español, recuperó la sonrisa y en sus dos experiencias, la primera cedido y la segunda traspasado, ha marcado goles clave por la permanencia. La de este curso está por cerrar, pero sin su tanto en San Mamés en Mestalla se estaría hablando de un problema mayúsculo.
Un promedio tres veces mejor
La realidad, en todo caso, es que su rendimiento como valencianista es muy superior al que tuvo como atacante donostiarra. Y es que jugando para los vascos llegó a participar en hasta 57 partidos, pudiendo marcar solamente cinco goles, un promedio de 0,08 por encuentro o, lo que es lo mismo, menos de un gol cada diez encuentros.
En Mestalla, sin llegar a desatar una explosión goleadora, sus números son tres veces superiores: ha marcado doce en 39 apariciones, promediando 0,31 tantos por partido, menos de un gol cada cuatro encuentros. El Sadiq del Valencia CF vale por tres el de la Real Sociedad.
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