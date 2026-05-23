El Valencia CF hace tarde los deberes y suspende una temporada más: no habrá Europa por sexta campaña consecutiva

Dejarse los debres para el final tiene estas cosas. Y es que si aprietas tarde puede que acabes suspendiendo. Y eso le pasó al Valencia CF, que tuvo opciones de meterse en Europa en la última jornada, ganó al FC Barcelona en posiblemente su mejor partido de la temporada, pero la victoria del Getafe a Osasuna y la del Rayo Vallecano al Alavés acabó por dilapidar sus opciones de jugar la UEFA Conference League, dejándole nuevamente en esa mediocre zona media tan meritoniana de la que es incapaz de escapar. Una vez más, y ya va más de un lustro, el conjunto de Mestalla no jugará Europa.

La primera ocasión clara fue para el Valencia con una carrera de Diego López a la espalda, pero su disparo se marchó alto. El asturiano estaba en fuera de juego, pero sacudió la presión del equip blanquinegro minutos después de una gran internada de Ferran que tuvo que detener César Tárrega yendo al suelo.

La volvieron a tener los valencianistas después de un cambio de sentido de Guido Rodríguez hacia el sector izquierdo, pero ningún jugador de área acertó a rematar y el balón suelto no lo pudo aprovechar Rioja, cuyo disparo tocó en la defensa. Mestalla se venía arriba y se volcaba con las presiones de su equipo. El posterior cabezazo de Hugo Duro que se marchó alto avivó aún más a la gente, consciente ya del gol del Alavés al Rayo Vallecano.

En medio de la sobreexcitación Alejandro Balde recordó a Mestalla después de una gran triangulación el peligro que tiene el Barça en cualquier jugada aislada, por suerte su disparo se marchó fuera mientras el público cantaba el "Peter vete ya" más sonoro de la temporada.

La más clara de la primera parte, un cuatro contra dos

El Valencia lo estaba queriendo más, pero la falta de determinación en metros finales le penalizaba. De hecho tuvo una contra cuatro contra dos en la que Javi Guerra le sirvió el balón en bandeja a Diego López, pero su chut salió mordido, desaprovechando una acción clarísima. El de Gilet estaba siendo el mejor y estuvo muy cerca de abrir el marcador minutos más tarde después d euna gran jugada individual que le rebañaron en el último momento.

La frenética primera parte terminó con el Barça estrellando un balón en la madera y el Valencia CF generando peligro en dos córners consecutivos, además de comerse un claro penalti de Araújo sobre Jesús Vázquez. La decisión del colegiado de señalar el túnel de vestuarios en lugar de dejar sacar el córner caldeó todavía los ánimos en un estadio muy metido en el partido.

La reanudación trajo un ritmo de juego algo más bajo y a los siete minutos la lesión de Diego López, que cedió su puesto a Largie Ramazani. Los valencianistas le ponían corazón, pero se encontraban cortados todos los caminos hacia el gol mientras el resto de resultados de la jornada le seguían favoreciendo... Y cayeron casi a la vez el gol del Barça en Mestalla y el del Getafe contra Osasuna. Ferran Torres disparó de manera desviada y Robert Lewandowski cazó el balón para dar ventaja a los suyos.

Golazo de Javi Guerra para responder a la vergüenza arbitral

Se quiso meter el Valencia en el partido con un remate de Unai Núñez en el que el defensor valencianista recibió el segundo claro penalti de la noche que Cordero Vega prefirió obviar. Cargados de rabia por la ridícula actuación arbitral Javi Guerra puso el empate en la segunda acción con un gol estratosférico. Control orientado y definición de 'crack'.

Como si la actuación del colegiado fuera lo que el Valencia necesitaba para resucitar, el conjunto blanquinegro le dio la vuelta al marcador con un golazo de Luis Rioja después de un descomunal recorte en la cara del defensa. Se caía el estadio, que empezó a corear "Osasuna", que era a quien necesitaba para meterse en Europa. Los navarros estaban a un gol del Girona de descender en ese momento.

Sin buenas noticias de los otros estadios

No cesaba la polémica arbitral, ya que miutos más tarde pitó penalti a favor del Valencia CF, pero lo anuló al considerar desde el VAR que la falta de Bernal sobre Jesús Vázquez había sido fuera del área. Los nervios estaban a flor de piel con un Mestalla que se atrevió a corear el "Osasuna nunca se rinde".

Y a todo esto... el partido no estaba cerrado. De hecho Dimitrievski tuvo que amarrar la ventajaa con un paradón sobre la misma línea de gol para permitir al valencianismo seguir mirando al Coliseum. Numerosos aficionados celebraron un gol de Osasuna y la confusión se adueñó de Mestalla, ya que no exixtía tal gol en el feudo getafense.

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El jarro de agua fría definitivo llegó del campo que ya nadie miraba, de Mendizorroza, con el segundo gol del Rayo Vallecano, que dejó sin opciones definitivamente al equipo de Carlos Corberán, al que le cantaron "dimisión". El golazo de Guido Rodríguez en el tramo final acabó siendo papel mojado para los valencianistas.