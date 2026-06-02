El Valencia CF pone precio a Hugo Duro: operación que podría financiar una revolución en ataque

Ron Gourlay, Carlos Corberán y Lisandro Isei trazan los puntos básicos de la plantilla 2026/27 bajo la premisa que desveló hace días SUPER, "nadie es imprescindible". Quien quiera dejar el equipo podrá hacerlo si trae ofertas que contenten al club. Las carencias evidenciadas en esta pasada temporada han sido muchase, entre ellas, las ofensivas, y una de las posibilidades más sólidas que se contemplan pasa por reutilizar lo ingresado por jugadores que prefieran experimentar un cambio de aires.

A pesar de terminar como el máximo goleador del Valencia con diez goles, esta temporada Hugo Duro ha experimentado una pérdida de protagonismo en el once inicial. De sus 36 partidos de LaLiga, 14 los jugó partiendo del banquillo, donde se quedó sentado y sin salir en el empate con el RCD Mallorca en Son Moix. Si en números la temporada del madrileño ha sido buena, lo cierto es que en cuanto a participación ha perdido claramente su estatus de titular indiscutible en beneficio de Umar Sadiq. Sobre todo, en comparación a lo vivido en las dos campañas precedentes, en las que fue el '9' de referencia.

Públicamente, poco después del último triunfo ante el Barcelona, Hugo Duro escribió un mensaje en redes en el que dijo que siente el club como su "casa" y mostró los deseos de luchar en el futuro con la camiseta valencianista por objetivos mayores.

"Se acaba otra temporada. Una en la que no aprovechamos la oportunidad para crecer y volver a ver al Valencia CF donde todos queremos. Ayer demostramos que debemos estar mucho más arriba. Por club, por afición y por equipo.

En lo personal, ha sido una temporada muy dura. Lo di todo y me dejé todo lo que tenía, como haré siempre por este club, que es mi casa. Mentalmente, ha sido duro y difícil, pero con más fuerzas que nunca para volver a luchar la próxima temporada por el equipo y conseguir objetivos mayores, que es lo que queremos todos. Ahora toca desconectar, recargar pilas y reflexionar. En un mes volvemos y todos debemos dar un paso adelante para estar unidos y llevar al Valencia a Europa, donde merece estar", concluyó.

El Valencia abre la puerta si hay ofertas convincentes

La prioridad de Hugo Duro es continuar en Mestalla, donde tiene contrato en vigor hasta 2028. No obstante, según ha informado este lunes 'Tribuna Deportiva', el club le ha puesto un precio de salida de entre 10 y 12 millones de euros, en el caso de que en los próximos meses del mercado de fichajes de verano una oferta pueda hacerle cambiar de idea.

Los goles, la gran asignatura pendiente para la temporada 2026/27

Tal y como informó este diario, la mayor necesidad detectada en la plantilla afecta al apartado goleador con apenas 46 goles en 38 jornadas de LaLiga. Esta es una cuestión para la que Corberán e Isei quieren buscar solución a base de refuerzos ofensivos, algo que no pasa obligatoriamente por una venta de Duro, ya que ha sido él quien más goles ha hecho (10).

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Aunque, si se acabase dando, la cantidad que dejara en la caja se reutilizaría en ese objetivo, fallido el pasado curso con apuestas como las de Arnaut Danjuma, Largie Ramazani o Lucas Beltrán. Dos cedidos retornados a sus clubes y un fichaje decepcionante, el del ex del Villarreal, del que muy poco se espera obtener.