Javi Guerra debuta con España camino al Mundial: así fue su estreno absoluto

4 de junio de 2026. Riazor. A Coruña. Javi Guerra nunca olvidará esta fecha. Tampoco el estadio del Dépor y la ciudad gallega. El centrocampista del Valencia CF debutó en partido oficial con la selección española absoluta con el '19' a la espalda. Un escalón más en la proyección de un futbolista que no tiene techo y que, como dice todo el mundo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, es carne de Absoluta en el futuro más inmediato. Javi entró en el minuto 58 junto a Turrientes para dar relevo a los azulgranas Gavi y Marc Bernal.

Rodar a los lesionados y dar oportunidad a los debutantes. De poco más sirvió el empate (1-1) cotra Irak en el primer amistoso de preparación mundialista. De la Fuente se dejó fuera de la lista de convocados a Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Pedri, Oyarzabal, Fabián, Cucurella, Zubimendi, Víctor Muñoz y David Raya. El técnico apostó por un once 'B' con el debut de dos internacionales del grupo de apoyo: el central Jon Martín y el mediocentro Marc Bernal. La Roja salió de inicio con los dos mundialistas valencianos Ferran Torres y Alejandro Grimaldo. El de Foios honró el brazalete de capitán de la mejor manera posible. Con el primer gol camino al Mundial.

Ferrán Torres celebra su gol ante Irak en el amistoso de preparación para el Mundial que España jugó en el estadio de Riazor, en A Coruña. / Cabalar / EFE

El ex del Valencia CF sorprendió a la defensa iraquí con una condución vertical por dentro y superó al portero con un zurdazo cruzado (1-0). España se adelantó al cuarto de juego, pero no encontró continuidad en su juego y fue cediendo protagonismo en el partido hasta encajar el gol del empate (1-1) con un centro envenenado de Doski que sorprendió al azulgrana Joan García. Ferran pudo subir el segundo en el marcador, pero el larguero se cruzó en su camino tras un derechazo desde el balcón del área.

A CORUÑA, 04/06/2026.- El defensa de la selección iraquí de fútbol Merchas Ghazi (2-d) celebra con sus compañeros tras marcar el 1-1, durante el partido amistoso de preparación para el Mundial que los combinados nacionales de España e Irak disputan este jueves en el estadio de Riazor, en A Coruña. EFE/Lavandeira / Lavandeira / EFE

España movió el banquillo en el descanso como estaba previsto con la entrada casi cuatro años después de Eric García, Sergio Gómez, Jesús Rodríguez, Yeremy Pino y Gonzalo en sustitución de un Ferran que cedió su brazalete de capitán a Gavi. Los cambios no consigueron acelerar el ritmo del partido y España se perdió en impecisiones con el paso de los minutos. La ocasión más clara llegó en las botas de Gonzalo a pase de Baena, justo antes de la entrada al campo de Javi Guerra en el minuto 58. El de Gilet debutó formando parte de un centro del campo junto a Turrientes con Baena de mediapunta por delante. Javi se mostró muy seguro en la salida de balón y cometió una falta fruto de su presión. Lo mejor, un cambio de juego magistral a Jesús Rodríguez.

A CORUÑA, 04/06/2026.- El delantero de la selección española de fútbol Jesús Rodríguez, durante el partido amistoso de preparación para el Mundial que los combinados nacionales de España e Irak disputan este jueves en el estadio de Riazor, en A Coruña. EFE/Cabalar / Cabalar / EFE

Mikel Merino disfrutó de sus primeros 25 minutos desde su lesión con el objetivo de rodarse y coger ritmo de competición cara a la Copa del Mundo. El central del Atlético de Madrid Marc Pubill y el portero del Mallorca Leo Román también debutaron en la recta final del partido.

Ocho debuts

El portero Leo Román, de 25 años; los defensas Jon Martín, con 20, Marc Pubill y Javi Rodríguez, de 22; los centrocampistas Marc Bernal, de 19, Beñat Turrientes, de 24, y Javi Guerra, de 23; y el delantero Gonzalo García, de 22, debutaron este jueves con la selección española en un amistoso ante Irak en el estadio Riazor de A Coruña, con lo que aumentaron a 37 los futbolistas que se han estrenado en la era Luis de la Fuente.

De Joselu Mato, el 25 de marzo de 2023, en un España 3 - Noruega 0 en el estadio de La Rosaleda de Málaga, o David García, el 28 de marzo de 2023 en la derrota contra Escocia en Glasgow, a los ocho de este jueves, siete de ellos dentro del grupo de nueve jugadores de apoyo que citó el técnico para contribuir a la preparación para el Mundial 2026 y uno, Marc Pubill, con el billete para el torneo de los torneos que se juega en Norteamerica.

En ese periodo, también han debutado otros 27 jugadores: Lamine Yamal, Robin Le Normand, Álex Baena, Fran García, Bryan Zaragoza, Oihan Sancet, Alfonso Pedraza, Álex Grimaldo, Rodrigo Riquelme, Aleix García, Dani Vivian, Álex Remiro, Pau Cubarsí, Ayoze Pérez, Fermín López, Sergio Gómez, Marc Casadó, Aitor Paredes, Samu Aghehowa, Pablo Barrios, Dean Huijsen, Jesús Rodríguez, Jorge de Frutos, Víctor Muñoz, Cristhian Mosquera, Joan García y Ander Barrenetxea.

De sus 37 debutantes, siete jugarán el Mundial 2026: el portero Joan García, los defensas Pau Cubarsí, Marc Pubill y Álex Grimaldo, el centrocampista Álex Baena y los extremos Lamine Yamal y Víctor Muñoz.

Amistoso de selecciones: España - Irak, en imágenes. / Cabalar / EFE

Ficha técnica

1 - España: Joan García (Leo Román, min.73); Pedro Porro (Javi Rodríguez, min.73), Laporte (Eric García, min.46), Jon Martín (Pubill, min.59), Grimaldo (Yeremy Pino, min.46); Marc Bernal (Turrientes, min.59), Gavi (Javi Guerra, min59.), Olmo (Jesús Rodríguez, min.46); Ferrán (Sergio Gómez, min.46), Álex Baena (Mikel Merino, min.68) y Borja Iglesias (Gonzalo, min.46)

1 - Irak: Basil (Hassan,min.46); Ali, Tahseen (Younis, min.62), Hashem (Sulaka, min.62), Doski (Yahya, min.61) (Saadon, min.72), Al Ammari (Yakob, min.62), Ismaeel (Iqbal, min.62), Farji (Qasem, min.61), Bayesh (Amyn, min.73), Jassim, Al Hamadi (Hussein, min.46).

Goles: 1-0, m.16: Ferran Torres. 1-1, m.27: Doski.

Árbitro: Florian Badstubner (alemán). Amonestó a Marc Bernal (min.32) y Gavi (min.37) por parte de España, y a Ismaeel (min.58) y a Jassim (min.81) por parte de Irak.

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el estadio municipal de Riazor ante 30.423 espectadores.

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Amistoso de selecciones: España - Irak, en imágenes. / Lavandeira / EFE

De vacaciones

Javi Guerra y el resto de jugadores de apoyo abandona hoy la concentración y se marcha de vacaciones. La selección viaja este viernes a USA camino al Mundial 2026. Su debut supone un nuevo paso en su carrera tras haber sido un futbolista importante en el pasado europeo sub-21 y después de haber entrenado con la ‘Absoluta’ en junio de 2025.