Un detenido por "graves desórdenes públicos" en la previa del Valencia - Barça del 23 de mayo

La Policía Nacional ha informado este viernes de la detención de un hombre por "graves desórdenes" públicos ocasionados en los instantes previos a la disputa del partido entre el Valencia y el Barcelona en Mestalla el pasado 23 de mayo.

Ese día, tras el paso del autobús del equipo local por la Avenida de Suècia, un grupo numeroso de aficionados incendió bengalas y comenzó a agredir a los policías, lanzándoles mobiliario urbano y botellas de cristal, lo que ocasionó una grave alteración del orden público, según se apunta en un comunicado de la Policía.

El detenido ha sido identificado como uno de los miembros más activos que participó en los altercados, desobedeciendo gravemente las órdenes de los agentes y alentando a la masa a acometer contra los policías, añade el comunicado.

Un policía agredido en el brazo

Como consecuencia de estos altercados, la Policía apunta que se vio amenazada no solo la integridad física de los policías que participaban en el dispositivo –resultando uno de ellos herido en el brazo por el lanzamiento de una botella de cristal–, sino que además se ocasionó una grave alteración del orden público que puso en peligro a personas y bienes, desembocando en carreras, empujones y caídas entre los aficionados presentes.

Cargas policiales en los prolegómenos del Valencia CF - FC Barcelona / JM López

Ante ello, agentes de la Brigada Provincial de Información se hicieron cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y lograr la identificación de los autores que participaron en los incidentes.

Insultos, lanzamiento de objetos e incitación a los jóvenes contra la Policía

Tras las investigaciones se ha logrado identificar a un varón quien, además de proferir insultos y lanzar de forma activa objetos y sillas, alentaba a los más jóvenes para que acometieran contra los policías, contribuyendo a incrementar la tensión y violencia, añade el comunicado.

Además, el mismo había sido sancionado en ocasiones anteriores por cometer infracciones recogidas en la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Por tales motivos, la Policía Nacional procedió en la mañana del jueves a la detención de este varón como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad. La investigación permanece abierta y no se descartan más detenciones.

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Ese partido correspondía a la 38 jornada de LaLiga EA Sports y que cerraba el campeonato y que se resolvió con victoria por 3-1 del equipo de Mestalla.