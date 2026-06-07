El mercado de fichajes explica el desplome del Valencia CF y su apagón europeo

Finalizada la última temporada, en la que el Valencia CF totalizó una inversión de 17 millones de euros entre las ventanas de verano e invierno, el club de Mestalla ha vuelto a verse lejos de las primeras posiciones de LaLiga y fuera de Europa. Desde marzo de 2020, cuando cayó eliminado en los octavos de final de la Champions League, no ha pisado el Viejo Continente. Toda una anomalía con relación a la historia valencianista previa al aterrizaje de Peter Lim en el accionariado de la entidad fundada en el bar Torino el 18 marzo de 1919. ¿Por qué?

Una razón fundamental que responde a esta pregunta está estrechamente ligada con la apuesta económica para reforzar a la plantilla desde la temporada 2020/21, la primera de las últimas seis en las que el equipo blanquinegro se ha visto apeado de las competiciones UEFA. Conforme a los datos registrados por el portal especializado en mercado Transfermarkt, la caída del Valencia en la clasificación de la liga española se refleja también en el ranking de los equipos que más han gastado en fichajes en las 12 ventanas de mercado que se han abierto desde entonces, desde julio de 2020. En todo ese tiempo, con Lim al frente ya desde seis años atrás, el club tan solo ha comprometido en nuevas contrataciones una cantidad por debajo de los 60 'kilos'... 59,2 millones de euros.

De hecho, los 17 millones de la pasada temporada 25/26 es la suma más elevada dentro de estas seis campañas de apagón europeo. Si entre las anteriores dos ventanas hasta ocho equipos invirtieron en caras nuevas más que el valencianista, en el global entre 2020 y 2026 son 13 los clubes que han apostado más fuerte, con más millones encima de la mesa, que los de Mestalla; entre ellos, entidades descendidas como Girona (121,80), con la ayuda del músculo financiero del City Group, y Mallorca (62,52), o la UD Almería (155,03), que se halla en el ‘Playoff’ de ascenso a LaLiga compitiendo con el CD Castellón.

El ranking de los 20 clubes de LaLiga que más han gastado en fichajes desde el verano de 2020 / Transfermarkt

El Valencia, por detrás de la mayoría de clubes de Primera

Lo llamativo se traduce al observar que la mayoría de los 11 equipos que han compartido en todos estos años sitio en Primera división con el Valencia han invertido más en fichajes y todos han tenido el premio de jugar en Europa, de una u otra forma, que el club del murciélago no ha disfrutado. Incluso, hasta los dos que gastaron menos: el Athletic -con 51,13 millones, que ha estado esta campaña en la Liga de Campeones y, en la UEFA Europa League en la anterior- y Osasuna (45), que rascó cerca de un millón después de caer en la previa de la Conference League en 2023.

En consecuencia, los blanquinegros salen perdiendo claramente con la competencia a lo largo de estos años en las ganancias económicas derivadas de las competiciones UEFA. En especial, con los que han tocado la Champions más allá de los tres clásicos: Barça, Real Madrid y Barcelona.

Imagen explicativa del declive del Valencia CF en relación con su desinversión en fichajes en seis años / SD

En la comparativa con el Athletic destaca el saldo negativo de los leones, un club que dentro de su política de apuesta por el producto vasco se obliga a renunciar a la venta de sus mejores valores para mantener el listón competitivo de una plantilla cuya confección depende de un mercado limitado a Euskadi. Por ello, los bilaínos tan solo han ingresado en ese capítulo poco más de 13 millones en estos seis años. También Osasuna ha obtenido menos por bajas de lo gastado en reforzarse (-17,75 millones). Al contrario, el Valencia CF es la entidad de LaLiga con el balance en positivo más elevado: 172,50 millones tras alcanzar los 231,18 millones en ventas desde 2020.

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