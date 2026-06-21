El mercado condiciona el inicio de la Liga para el Valencia CF

En los últimos años, la tendencia de LaLiga ha obligado a la mayoría de los clubes a esperar a última hora. Sin embargo, eso ha lastrado completamente a muchos clubes, incluido un Valencia que no ha arrancado con victoria una Liga en los últimos dos años. Toca acertar para cambiar la dinámica. Sobre todo porque con el final de liga viciado, más por sensaciones que por resultados, empezar LaLiga con buenas sensaciones se antoja más que un deseo una obligación.

El curso pasado empezó con solo una victoria en los primeros cuatro partidos. Contra el Getafe en casa, con portería a cero y con un buen partido de Danjuma. Pero eso fue un visto y no visto. El empate contra la Real y la derrota contra Osasuna ya habían generado las primeras sensaciones extrañas, aunque lo cierto es que ambos partidos están condicionados, especialmente el segundo por la roja temprana. En cualquier caso, el 6-0 terminó de liquidar a un Valencia CF que amagó con reacción tras el triunfo ante el Athletic, pero en el que la primera vuelta terminó convirtiéndose en una pesadilla.

La temporada 23-24 empezó con un punto en los primeros cinco partidos. La situación era límite y lo peor era la sensación de que el mercado no había servido de mucho. Dani Gómez era una de las soluciones para los problemas ofensivos, Germán Valera, que ha rendido a un nivel altísimo en el Elche, era otro de los refuerzos sin demasiasada experiencia en la élite, Caufriez o Rafa Mir eran algunas de las soluciones para un Rubén Baraja que pedía a gritos otros perfiles. Y no los tuvo.

El trabajo en el mercado fue nulo y el resultado fue claro: una victoria en los 13 primeros encuentros. Con todo eso, el equipo trató de reponerse pero el cambio en el banquillo estaba más que anunciado. Y llegó en navidad con un Corberán que sí encontró la tecla con la llegada, entre otros, de Umar Sadiq.

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El Valencia CF necesita acertar con los fichajes y sobre todo con jugadores que lleguen sin necesidad de un proceso de adaptación. Con un ambiente viciado, lo último que necesita el equipo es empezar el año con dudas, por eso el cuerpo técnico necesita que la directiva, Gourlay, Isei y compañía afinen el tiro en el mercado. Fichar realidades a la espera de que esas apuestas exploten y también sumen. Ahora la pelota está en el tejado del Valencia. Y eso en los últimos años no ha sido una buena señal.