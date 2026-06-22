Jesús Vázquez y una operación de intercambio difícil

Jesús Vázquez puede ser uno de los nombres del verano en clave Valencia CF. El futbolista de Mestalla está en la agenda del Celta de Vigo, que quiere ampliar efectivos de cara a otra temporada exigente donde de nuevo va a disputar la Europa League. Por todo eso, y ante la insistencia de Giráldez de reforzar el lateral izquierdo, el cuadro de Balaídos insiste en llamar a la puerta de Mestalla para tratar de incorporar a un jugador que este año cuando ha tenido que saltar al terreno de juego lo ha hecho a buen nivel. En esta ocasión, y como ha adelantado el Faro de Vigo, sería mediante una operación con una oferta económica más algún jugador en la operación, una fórmula que a día de hoy se antoja complicada porque el entrenador celeste quiere ver en pretemporada a Unai Núñez.

El defensa central es del agrado de Carlos Corberán, al que le gustaría poder volver a contar con él por su versatilidad. Que la operación se haga en forma de intercambio, en todo caso, es una operación muy remota en estos momentos debido a que Núñez va a empezar la fase de preparación con el Celta y tiene opciones de seguir.

Javi Galán, alternativa

Javi Galán sería de hecho otra de las opciones que está manejando el cuadro gallego, que ya disfrutó del exjugador de Atlético de Madrid y actualmente en Osasuna, donde ha tenido tramos de un nivel altísimo. Eso sí, en Vigo se valora muy positivamente la juventud de Jesús Vázquez, quien a sus 23 años ya lleva unos cuantos en la élite y aunque hasta la fecha ha estado a la ‘sombra’ de Gayà, el lateral se siente preparado para ser un primer espada en LaLiga.

El estilo de Giráldez

Curiosamente este año Jesús Vázquez ha participado en alguna ocasión como carrilero cuando Corberán intentó una defensa de cinco. Contra el Atlético y también precisamente ante un Celta que provocó una herida importante en el Valencia en un encuentro que empezó con penalti fallado por parte del cuadro de Corberán en los primeros compases.

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El lateral izquierdo, eso sí, no desentonó y además cuando ha tenido que actuar en línea de cuatro lo ha hecho con garantías. Después de haber pasado por problemas en los últimos años, en esta temporada el jugador del Valencia ha encontrado mejor rendimiento cuando ha tenido la oportunidad. Giraldez por su parte es un técnico que rota muchísimo, que da oportunidades de manera constante y que ha usado incluso laterales/carrileros a pierna cambiada para pedirles que acudan hacia posición interior. El entrenador gallego ha potenciado además a futbolistas jóvenes y Jesús entra dentro de ese perfil, pero lo cierto es que el lateral está, de momento, centrado en rendir con el Valencia y en cumplir su sueño de triunfar en Mestalla.