Aliou Dieng aterriza en Manises para cerrar su fichaje por el Valencia CF

Aliou Dieng ya está en València. El nuevo centrocampista del Valencia CF ha aterrizado este martes en el Aeropuerto de Manises para cerrar oficialmente su fichaje como nuevo jugador blanquinegro. El mediocentro malí de 28 años, que ya pasó hace meses una primera revisión con los servicios médicos del club, se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador de la entidad de Mestalla. Una vez se oficialice su contratación, el siguiente paso del futbolista será incorporarse a la pretemporada del equipo a las órdenes de Carlos Corberán. Dieng ya es uno más.

Dieng ha venido fuerte y no solo por su espectacular físico. El malí ha aterrizado a la capital del Turia con ambición y ganas de hacer cosas importantes. "Tenemos que recuperar las noches de Champions. Se espera mucho de mí y yo espero dar lo mejor para el equipo. Estoy muy emocionado. Por supuesto que he hablado con Corberán", aseguraba a su llegada al aeropuerto de Manises.

El Valencia CF cerrará el fichaje de Dieng por las tres próximas temporadas después de que el club llegara a un acuerdo con el jugador a finales de marzo durante la concentración de su selección. El mediocentro, que finalizaba contrato el pasado 30 de junio con el Al-Ahly de la liga egipcia, llega libre a la entidad de Mestalla. El futbolista, sin experiencia en ligas mayores, es una apuesta de la secretaría técnica y cuenta con el visto bueno de Corberán.

El club descartó en primera instancia su fichaje a pesar de someterle a una revisión médica. Sin embargo, retomó a finales de marzo las conversaciones con el futbolista del Al Ahly para cerrar una incorporación que cumple con las necesidades del centro del campo tras el fiasco de Baptiste Santamaría, a quien se le busca salida. A sus 28 años y con experiencia internacional, Aliou se incorpora al club valencianista para aportar físico en el centro del campo, algo que va en la línea del perfil de futbolistas físicos que se buscaba en el mercado.

El internacional malí Dieng es uno de los cuatro fichajes que ha cerrado el Valencia para la temporada 26/27 junto a Guido Rodríguez, Justin de Haas y Ryunosuke Sato, además de la renovación de Stole Dimitrievski después de que el club ejecutara su opción de compra.

"Un nuevo reto"

Aliou se despidió de su afición a través de sus redes sociales el pasado 11 de junio y comenzó a hablar en clave Valencia CF. "El Al Ahly, la afición y Egipto han sido mi hogar durante los últimos siete años. Llegué siendo un niño y ahora me voy como un hombre, padre, esposo y, en la cancha, un jugador muy realizado. Cumplí todos mis sueños y alcancé todo lo que me propuse al venir aquí, y fue un gran honor portar el brazalete de capitán. Juntos, como equipo, como la familia de la afición del Al Ahly, logramos cosas especiales, batimos récords e hicimos historia. Me siento orgulloso de haber formado parte de ello", afirmó.

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"Quiero agradecer sinceramente a todos los que han formado parte de este camino: el presidente y capitán Mahmoud Elkhateib, el capitán Sayed Abdhafiz, los miembros de la junta directiva, todos mis compañeros, todos los entrenadores, el personal (tanto dentro como fuera del campo), y la afición del Ahly, que siempre nos ha apoyado incondicionalmente. Ellos contribuyeron a que estos años fueran inolvidables. Compartimos recuerdos imborrables y victorias increíbles, tanto en casa como fuera. Ahora, es momento de un nuevo reto y un nuevo capítulo en mi carrera. Me marcho con mucha gratitud y hermosos recuerdos. Extrañaré al club, a la afición y al país; siempre los llevaré conmigo".