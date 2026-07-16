El Valencia CF abre la puerta a la renovación de Gayà

El Valencia CF abre la puerta a la renovación de José Luis Gayà. La ampliación del contrato del capitán, cuyo vínculo finaliza el 30 de junio de 2027, ya forma parte plenamente de la planificación deportiva y económica de la entidad. Las conversaciones entre los dirigentes del club y el jugador y su entorno ya se han iniciado analizando la mejor fórmula para que esa relación eterna de Gayà con el equipo blanquinegro desde que era tan solo un alevín pueda ampliarse.

En el seno del club consideran que Gayà ha ofrecido su vida deportiva por el Valencia y, hoy en día, se mantiene la idea de que continúa siendo una pieza importante tanto dentro del vestuario como del terreno de juego: un futbolista básico en lo emocional y en lo deportivo. Aunque el acuerdo debe moldearse y llevará un tiempo, las dos partes se han puesto manos a la obra para la prolongación del contrato antes de que el capitán comience su decimoquinta temporada como jugador valencianista. El objetivo por ambos lados consiste en evitar que el lateral izquierdo, internacional español, llegue a los últimos meses de esta campaña 2026/27 sin tener resuelto el futuro. De hecho, no se descarta que pueda darse un acuerdo antes de lo que pueda esperarse.

Esa posible renovación del capitán, que con 31 años aspira a colgar las botas en el Valencia como 'one club man', es uno de los asuntos que manejan los ejecutivos del club ya en este mercado de verano. Una lista de tareas con Ron Gourlay, CEO de Fútbol, como máximo responsable, en la que sobresale por su urgencia el fichaje de dos laterales derechos. Uno, sobre todo, con capacidad de empezar LaLiga como titular y ofreciendo un rendimiento de plenas garantías.

Peinando el mercado de laterales derechos antes de lanzarse con ofertas

El Valencia mantiene como máxima necesidad la búsqueda del lateral derecho. La operación de Thomas Meunier estaba prácticamente cerrada, pero el futbolista belga cambió de opinión a última hora obligando a reactivar el rastreo del mercado y estudiar nuevas alternativas. Las primeras llamadas fueron dirigidas al hoy ya jugador del Getafe Andrés García, cedido por el Aston Villa. El Valencia llegó tarde tras semanas y semanas centrándose en convencer a Meunier.

Uno de los nuevos nombres de futuribles que salen a la palestra es el del jugador de la UD Almería Daijiro Chirino. Fuentes del club aseguran que, por ahora, no se ha realizado ninguna oferta por este jugador de 24 años originario de Curazao, mismas raíces que Lisandro Isei, jefe de 'scouting'. Dicho esto, no significa que Chirino no guste, gusta bastante y es una de las distintas opciones que la secretaría técnica y el entrenador analizan antes de realizar una propuesta 'atacando' al futbolista que, en cuestión de horas o días, se elija como la mejor alternativa para dar un rendimiento inmediato en la liga española.

Esa es la intención: incorporar un futbolista de garantías y cubrir una demarcación señalada como prioritaria. Aun así, pese a las prisas obvias tras el giro forzado por el caso Meunier, el Valencia no quiere precipitarse para subsanar una carencia que condiciona el resto de movimientos.

Los planes en la portería, no cortar el desarrollo de Abril y Jiménez

Por otro lado, también se trabaja en la llegada de un segundo portero que pueda competir con Stole Dimitrievski. El candidato que más fuerza ha cobrado recientemente es el guardameta del Volendam Kayne Van Oevelen. Sin embargo, se insiste desde el Valencia que no se ha hecho tampoco ninguna oferta formal al club neerlandés por este joven de 22 años, quien ha despertado intereses en la Premier League y la Bundesliga.

Como publicó SUPER días atrás, lo más probable a estas alturas es que el tercer portero sea Raúl Jiménez, siempre y cuando se logre la salida de Cristian Rivero. Eso sí, sería un tercer meta de complemento que competiría habitualmente con el Valencia CF Mestalla en Segunda RFEF. Es sustancial para la dirección deportiva del primer equipo, así como para los responsables de la Academia que tanto Jiménez como Vicent Abril, para el que se busca una cesión a Segunda división, jueguen y continúen desarrollando su enorme progresión.

Una o dos salidas previstas: lo demás, más complicado

En cuanto a la operación salida, el Valencia contempla que pueda producirse una o dos marchas más, tras las de Baptiste Santamaría y Cenk Özkacar.

Asimismo, con un nombre en la cabeza del valencianismo, el de Javi Guerra, en el capítulo de ventas deseadas, el club recalca que no existe la voluntad de traspasar a los jugadores considerados importantes. Y, en caso de que un club de primer nivel deportivo y económico se interese por alguna de las piezas fundamentales de la plantilla, la respuesta será remitirse a su cláusula de rescisión.

La prioridad deportiva es comenzar la temporada con fuerza en Mestalla, hacer del estadio en su último año en pie antes del traslado al nuevo un fortín, y evitar los malos arranques de anteriores campañas, que hicieron al equipo sufrir en las primeras vueltas y perder el hilo de las competiciones europeas.

Por otro lado, se pone en valor la diferencia respecto al verano pasado. Entonces, el entrenador inició la pretemporada con una sola incorporación, Dani Raba, mientras que Carlos Corberán trabaja ahora con cinco novedades: cuatro fichajes -De Haas, Sato, Dieng y Guido Rodríguez- y la renovación de Dimitrievski. La entidad considera que esta mayor anticipación permitirá al cuerpo técnico preparar el inicio de la competición con más recursos y esperanzas de éxito.

Especialistas en el mercado español dentro del club

El área deportiva continuará apoyándose en los profesionales que ya trabajan dentro del Valencia para la búsqueda de futbolistas españoles o de las ligas profesionales de Primera y Segunda. Cabe destacar que el pasado febrero Gourlay habló de mejorar la estructura con un director deportivo que trabajara y negociara el mercado español; hoy se cree que esa función se está cubriendo por profesionales internos, con el exjugador Manu Ruz a la cabeza.

Por último en la referente a los fichajes, sobresalen las expectativas que está despertando Ryunosuke Sato. Un movimiento que se enmarca dentro de los planes de expansión en el mercado asiático, en lo comercial y en lo futbolístico. Además, según ha podido saber este diario, se quiere también conquistar más cuota de mercado en países como Estados Unidos, por lo qu se valora seriamente ampliar la red de 'scoutings' a ligas de Norteamérica. Especialistas que complementen el estudio del mercado de jugadores de Hans Gillhaus en Europa, Isei en Europa y África, y Andrés Zamora en Sudamérica.

Además, de Sato, japonés de 19 años, se opina desde dentro que su potencial, por el que se ha arriesgado a ejercer un traspaso de cuatro millones de euros, despertará en el medio plazo el interés de clubes de la Premier League y de otros campeonatos top en el mundo.

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Lesionados Diakhaby y Copete

Finalmente, en lo que se refiere a las lesiones. Sobre todo, para el centro de la defensa, se confía en que Mouctar Diakhaby -transferible- puede estar pronto recuperado para ayudar al equipo a competir. Sin embargo, la baja de José Copete se alargará dos o tres meses más. Un plazo de vuelta similar al de Dimitri Foulquier.