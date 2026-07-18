Dieng y De Haas se estrenan en el Valencia CF - Petro de Luanda: Sato, reservado como otros jugadores

El Valencia CF 26/27 ha echado a rodar este sábado en su primer partido de la pretemporada. Los de Carlos Corberán se han enfrentado al Atlético Petróleos de Luanda (campeón de Angola) en un amistoso a puerta cerrada celebrado en las instalaciones del Royalverd Training Center de Girona.

El conjunto de Carlos Corberán se ha estrenado en un primer amistoso, considerado de entrenamiento por el club, en el que poco o nada importaba el resultado. El equipo ha perdido 1-3 y ha contado con el debut de dos de las caras nuevas: el central neerlandés Justin de Haas y el centrocampista malí Aliou Dieng. El atacante japonés Ryunosuke Sato, así como otros jugadores de la plantilla, no han tenido minutos todavía por una cuestión de cargas físicas.

El único gol del Valencia CF ha sido obra de Umar Sadiq. El delantero nigeriano ha comenzado la pretemporada con buen pie y toma ventaja sobre el resto de delanteros con su primer tanto del verano.

El partido sobre todo ha servido para rodar a los jugadores (se han evitado las cargas excesivas de minutos) y dar un primer paso adelante para llegar en las mejores condiciones posibles al debut en LaLiga contra el Celta de Vigo el próximo 22 de agosto en Mestalla. Dentro de más de un mes.

El aplazamiento del estreno oficial contra el Real Betis ha obligado a Corberán a reajustar su planificación de pretemporada y organizar un último amistoso entre el Trofeu Taronja contra el Newcastle del 8 de agosto y el estreno liguero ante el conjunto vigués. El club busca rival para no estar parado tantos días, aunque no es fácil porque ya habrán muchas ligas en juego.

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Vuelta a València

El equipo regresa a València una vez finalice el encuentro, disfrutará de un día libre el domingo para ver la final del Mundial entre España y Argentina con sus familiares y amigos y volverá al trabajo el lunes en la ciudad deportiva de Paterna para preparar los dos amitosos de la semana en el Antonio Puchades contra el CD Eldense y el CD Castellón los días 22 y 25 de julio respectivamente.