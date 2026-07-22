Sato revoluciona el primer Valencia CF de la temporada (3-0)

El Valencia CF firmó su primera victoria de la pretemporada tras imponerse con autoridad al CD Eldense en el Estadio Antonio Puchades. El conjunto de Carlos Corberán fue claramente superior de principio a fin y dejó muy buenas sensaciones en su primer amistoso ante la afición valencianista. Ryunosuke Sato fue el gran protagonista de la tarde con un gol y una asistencia en su estreno como titular, mientras que Jesús Vázquez y Dani Raba completaron el 3-0 en un encuentro marcado por la intensidad, la presión alta y el dominio blanquinegro.

El Valencia entró bien al partido y avisó muy pronto. En el minuto 4, Jesús Vázquez desperdició un mano a mano enviando el balón por encima de la portería tras un fantástico pase de Raba. El '19', uno de los mejores la pasada pretemporada a pesar de desaparecer después de los onces de Corberán, dejó muestras de su calidad. Esa que tienen pocos futbolistas en esta plantilla. Poco después, Umar Sadiq llegó a marcar, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego, aunque parecía muy justito.

El Eldense también tuvo sus acercamientos durante los primeros minutos, aunque sin poner en excesivos apuros a Vicent Abril, que respondió con seguridad cada vez que fue exigido y que incluso mostró madurez posicionándose fuera del área para estar atentos a los balones en largo del cuadro de Elda.

El 1-0 llegó en el minuto 23 y llevó la firma de Ryunosuke Sato. El japonés recibió en la frontal del área y sacó un potente disparo con la derecha que entró ajustado al palo, imposible para Ramón Vila. Primer gol del atacante con la camiseta valencianista mostrando dos de sus grandes virtudes. El primer toque o control, siempre dejando el balón cerca de su bota, y su capacidad para hacer daño con golpeos desde la fronta. El japonés se vino arriba y lo celebró haciendo el Gangnam Style.

Pausa de hidratación

Tras la pausa de hidratación llegó el segundo. Sato volvió a desequilibrar desde la banda izquierda, dejó atrás a su marcador y estrelló su disparo en el poste. El rechace lo recogió Jesús Vázquez, que solo tuvo que empujar el balón para hacer el 2-0.

El segundo tanto dio todavía más confianza al Valencia. Los de Carlos Corberán crecieron con balón, dominaron la posesión y fueron encerrando poco a poco al Eldense en su propio campo. Pasada la media hora llegó el primer cambio. Mouctar Diakhaby dejó su sitio al joven Wanjala, que volvió a tener minutos con el primer equipo.

La presión alta siguió siendo una de las señas de identidad del Valencia. En una recuperación cerca del área rival, Umar Sadiq robó el balón, condujo hasta la frontal y cedió el gol a Dani Raba, que solo tuvo que empujar el esférico para firmar el 3-0 antes del descanso.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, Corberán renovó prácticamente todo el equipo. Vicent Abril se mantuvo en la portería y entraron Gayà, César Tárrega, Gamón, Pepelu, Aliou Dieng, Javi Guerra, André Almeida, Luis Rioja y Hugo Duro, mientras que Wanjala continuó sobre el césped.

El joven central abandonó el terreno de juego en el minuto 60 para dejar su lugar a Iker Córdoba, en un nuevo reparto de minutos habitual de la pretemporada.

Con una presión muy adelantada, el Valencia siguió impidiendo que el Eldense pudiera construir desde atrás. El conjunto alicantino se vio obligado durante muchos minutos a buscar el juego directo para escapar del dominio blanquinegro.

Con el marcador resuelto, el ritmo del encuentro fue disminuyendo poco a poco. Aun así, el Valencia no renunció a su intensidad y mantuvo la presión hasta los últimos minutos, cerrando un partido muy serio en ambas áreas. Eso sí, el Eldense tuvo una ocasión clarísima que incluso acabó en gol, pero fue anulado tras ver cómo un jugador del cuadro visitante se encontraba en el campo de visión del portero valencianista estan en posición antirreglamentaria.

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Por su parte, Javi Guerra tuvo seguramente la acción más clara del choque en el segundo tiempo con un mano a mano tras pase de Rioja, pero su golpeo se marchó rozando la madera de la portería del Eldense. Ahí murió un encuentro que certificó el primer triunfo valencianista en la 26/27. Es un amistoso, eso sí, pero permite al técnico sacar conclusiones muy positivas. El próximo choque, contra el Castellón el sábado.