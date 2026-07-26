Mensaje de Corberán a Danjuma por su futuro en el Valencia CF

Los primeros amistosos han escenificado lo que quedó patente en la segunda vuelta de la temporada pasada: Arnaut Danjuma no entra en los planes de Carlos Corberán. El fichaje estrella del verano pasado ha acabado siendo una apuesta estrellada y el mensaje del club está siendo muy contundente y es que se tiene que buscar equipo.

El neerlandés tiene una ficha que no se corresponde con su rol ni con su rendimiento y Corberán le mandó un mensaje muy claro en el partido contra el Castellón y es que está por detrás de los canteranos en la rotación y que, a falta de fichajes, la apuesta para la banda izquierda, la que ocupa él de manera natural, es para Ryunosuke Sato.

Un fracaso más

A pesar de que todas las veces que Danjuma salió del Villarreal CF para tratar de relanzar la carrera fueron un fracaso con espejismos iniciales, el Valencia CF se decidió a ser el último en intentarlo y, además, hacerlo en propiedad. El atacante, no obstante, siguió con el mismo patrón y acabó desapareciendo toda la segunda vuelta.

El conjunto de Mestalla tiene grandes urgencias en la demarcación de extremo, prioritaria junto con el lateral en la hoja de ruta del mercado de fichajes, pero la opción de tratar de recuperar la mejor versión de Danjuma (muy atrás ya en el tiempo), no parece estar en los planes del entrenador, que prefiere que lleguen dos fichajes.

Todos por delante

En estos momentos, a parte de Luis Rioja, las opciones de Corberán para la banda están pasando primero por Sato, jugando en la izquierda para cederle todo el carril al lateral y generar superioridad por dentro, por David Otorbi, actuando a pierna natural, o por acostar a banda a un jugador de la mediapunta como André Almeida. Todas estas opciones van por delante de Danjuma en estos momentos.

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Salid difícil por su salario

Su salida, no obstante, no es un asunto sencillo. Su salario no se acompasa con su nivel y el Valencia, que presumiblemente tendrá que perder dinero otra vez por un jugador que fichó libre, debe encontrar un club dispuesto a hacerse cargo de su ficha, además de que convenza al jugador para salir de Mestalla.