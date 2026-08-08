Kiat Lim acude a Mestalla, por primera vez y por sorpresa, desde que es presidente del Valencia CF

Kiat Lim, presidente del Valencia CF, está presente en el estadio de Mestalla, en el palco de autoridades, presidiendo y siguiendo en directo el partido que enfrenta al Valencia CF y al Newcastle. Se había especulado con la posibilidad de que el hijo del máximo accionista, Peter Lim, estuviera en el viejo coliseo valencianista para asistir al encuentro, por primera vez desde que fue nombrado presidente del club, y finalmente así ocurrido, tal como muestra la foto anexa a esta información, ha acudido por sorpresa al partido. Su presencia no impidió que parte del público, como ya es habitual, corease el grito de "¡Peter, vete ya!", contra su progenitor, aunque bien es cierto que de forma aislada, y durante los primeros compases del choque que arrancó a las 21 horas.

Kiat Lim estuvo este viernes en la visita a la Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats que realizaron las primeras plantillas del VCF femenino y masculino, y también acudió a visitar las obras del Nou Mestalla en la Avinguda de les Corts Valencianes. El presidente está acompañado en el palco por los directivos del Valencia CF Javier Solís y Ron Gourlay además de leyendas como Miguel Tendillo y miembros de la secretaría técnica. Su visita no se había anunciado por parte de los medios oficiales del club y de momento está pasando desapercibida entre los aficionados.

Como es sabido, y si Peter Lim cumple el calendario de las obras previsto, el Trofeu Taronja de esta noche será el último que se dispute en el viejo Mestalla pues al comienzo de la nueva temporada, en 2027, el Valencia CF ya deberá estar en el nuevo coliseo de la Avinguda de les Corts Valencianes.

Cabe recordar que Kiat Lim es presidente del Valencia CF desde el 5 de marzo de 2025. Kiat Lim, consejero del Valencia CF desde 2022, asumía esta nueva responsabilidad en un momento clave para la sociedad deportiva, cuando se gestó el plan definitivo del Nou Mestalla, entre otros aspectos.

Levante-EMV y Superdeporte, ambos periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica, han 'cazado' a Kiat en su primera aparición en el estadio de Mestalla para ver un partido del primer equipo. Su padre, en cambio, lleva desde 2019 sin pisar el coliseo de la Avenida de Suecia. El presidente ha escuchado su primer "¡Peter, vete ya!" durante el minuto 19.