Oficial: Once titularísimo del Valencia CF con cambio de sistema y sorpresas

Confirmado. Ya hay once inicial del Valencia CF con cambio de sistema y sorpresas. Carlos Corberán apuesta por una alineación muy titular que podría ser la misma que debute en LaLiga el próximo 22 de agosto contra el Celta de Vigo en Mestalla a la espera de fichajes y sin canteranos. El técnico sale con una defensa de cinco (5-3-2) con Jesús Vázquez a pierna cambiada como carrilero derecho y Pepelu de central. Sin extremos, Ryunosuke Sato y Hugo Duro son la dupla ataque.

La alineación es la siguiente: Stole Dimitrievski en la portería, tres centrales Pepelu, Tárrega y Justin de Haas, Jesús de carrilero derecho a pierna cambiada y Gayà (capitán) de carrilero izquierdo. El centro del campo es para Guido Rodríguez, Filip Ugrinic y Javi Guerra como en Inglaterra. Sin extremos por la falta de refuerzos y la lesión de Luis Rioja, Sato y Hugo Duro son la dupla ataque. Danjuma es suplente después de los tres goles de Inglaterra. El canterano Gamón, en el banquillo

El partido de esta noche ante el Newcastle puede ofrecer algo más que las últimas conclusiones de la pretemporada para el Valencia. El once que presenta Carlos Corberán ante el conjunto inglés tiene muchas posibilidades de ser el elegido para afrontar el estreno liguero ante el Celta de Vigo el próximo 22 de agosto en Mestalla a la espera de fichajes en el lateral y el extremo.

El precedente del pasado verano invita a pensar en ello. Entonces, el técnico valencianista utilizó el último ensayo ante el Torino como banco de pruebas definitivo y repitió la alineación en el debut de LaLiga frente a la Real Sociedad. El Valencia se impuso al conjunto italiano por 3-0 y Corberán apostó por un equipo formado por Agirrezabala, Foulquier, Copete, Tárrega, Gayà, Pepelu, Javi Guerra, Luis Rioja, Diego López, Raba y Hugo Duro.

A la espera de fichajes

Una semana después, en el estreno liguero contra la Real Sociedad, el entrenador mantuvo la misma estructura y volvió a confiar en esos once jugadores para iniciar el encuentro. La historia puede repetirse un año después, aunque el escenario no es exactamente igual. Hoy espera el Newcastle en un partido que, a diferencia de los últimos veranos, podía no ser el último antes del debut contra el Celta en LaLiga el 22 de agosto.

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La idea de club es disputar un amistoso (Raja Club de Casablanca) antes para que el equipo no pierda ritmo de competición tras el aplazamiento de la jornada 1 ante el Betis. También falta por saber a qué altura del mes de agosto llegarán los ansiados y necesarios refuerzos en la banda derecha: lateral y extremo.