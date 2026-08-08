El pueblo de Mestalla despide al equipo y al entrenador con pitos y cánticos de "¡Corberán dimisión!", en el último Taronja en el viejo coliseo

El pueblo de Mestalla acabó impacientándose y con un cabreo generalizado a medida que el Valencia CF ha ido cayéndose, en la segunda parte del encuentro del Trofeu Taronja: La expulsión del capitán José Luis Gayà dejó con un jugador menos al equipo blanquinegro y fue determinante a la postre para amargar la fiesta del último Trofeu Taronja en el viejo coliseo de la Avenida de Suecia. El Newcastle se llevó la victoria con un 1 a 2, que se concretó en la remontada de los británicos en la segunda parte.

Al término del partido, volvieron a escucharse gritos de "¡Corberán dimisión", por parte de un sector de los aficionados.

Al principio de la tarde, la afición respondió con una muy buena entrada en Mestalla, más de 41.000 espectadores, teniendo en cuenta el calor y que es sábado de vacaciones en pleno agosto. Y animado por el buen fútbol del equipo de Carlos Corberán, la afición disfrutó y apoyó con los suyos, en el primer tramo del partido. Sin embargo, tras caerse el equipo, con un futbolista menos y sin reacción con los cambios realizados por el técnico de Cheste, la hinchada blanquinegra acabó silbando a los jugadores y al entrenador, y mostrando su enfado. Cuando Guido fue retirado, la afición le pitó por su fallo en el primer gol, que propició el empate de las Urracas. Pero en el tramo final, la sonoridad del viejo Mestalla fue un continuo de silbidos y protestas. Una lástima que el último Trofeu Taronja deje con mal sabor de boca a los valencianistas. En la grada, se repitieron imágenes habituales como los carteles exigiendo la marcha de Peter Lim con el lema "Lim Go Home".

Por el lado valencianista, destacó Otorbi, que dejó pinceladas interesantes, al igual que Sato, pero en general, el plantel blanquinegro, hoy con la nueva equipación azul, acusó la pretemporada y no le dio el físico. El resultado es que se repitieron los silbidos, los abucheos y los gritos de "¡Corberán dimisión!" y "Peter vete ya", que esta vez se vio en persona Kiat Lim que acudió al palco por primera vez desde que es presidente y tuvo que oirse gritos contra su padre Peter Lim, máximo accionista del club.

Homenaje a los alcaldes de los municipios incendiados

Después de los tests de pretemporada en la Ciutat Esportiva de Paterna y en el Bet 365 Stadium (Stoke-on-Trent), el equipo regresaba al Camp de Mestalla para jugar un nuevo partido antes del inicio de la competición.

El Valencia CF invitó a los alcaldes de las 18 localidades de la Comunitat Valenciana afectadas por los terribles incendios, en un bonito gesto de solidaridad.

A partir de las 19.30 horas se abrieron las puertas y tuvo lugar la llegada del equipo. La banda de la Vall d’Uixó fue la encargada de amenizar el acto, durante los prolegómenos del ecnuentro.

Más tarde, llegó el momento en el que la plantilla saltó al césped por líneas y formó mirando hacia Tribuna para la habitual fotografía de equipo que tiene lugar tradicionalmente en el Trofeu Taronja. No hubo declaraciones de los futbolistas y tampoco posaron en solitario.

Antes del inicio del partido, jugadores de la Academia VCF saltaron al terreno de juego con una lona que reproduce mural de Riba-roja del Túria de la Ruta d’Art Urbà en homenaje a la última temporada del Camp de Mestalla. Por último, la banda de la Vall d’Uixó y una soprano interpretaron el Himno Regional de la Comunitat Valenciana.

El Valencia CF disputó el partido con el Awat Kit, un diseño que rinde homenaje al mar y a los atardeceres de la costa con un diseño en tonos azul y detalles Mediterranean Orange. Después de la disputa del encuentro, la leyenda valencianista Vicente Guillot fue el encargado de hacer entrega del trofeo.