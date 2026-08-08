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Roja directa al capitán del Valencia CF Gayà y trifulca con los jugadores del Newcastle

El capitán ha entrado con los dos pies por delante a Elanga en una acción sin aparente peligro: expulsado

Corberán se ha visto obligado a reconstruir el equipo con Jesús en la izquierda y Sato cerrando en derecha

El descomunal golazo de Ugrinic en el Valencia CF - Newcastle United del Trofeu Taronja

El descomunal golazo de Ugrinic en el Valencia CF - Newcastle United del Trofeu Taronja / Redacción SD

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Hugo Ferrer

València

Expulsión de José Luis Gayà. El capitán del Valencia CF ha visto la cartulina roja directa en el minuto 34 por una dura entrada al futbolista sueco del Newcastle Anthony Elanga.

El de Pedreguer ha entrado con las dos piernas por delante en una jugada sin aparente peligro y el futbolista del Newcastle ha tenido que ser atendido por el médico del conjunto inglés.

VALWNCIA. VLC. SPD. presentación del Valencia 26-27 precio al Trofeo Taeonja contra en Newscatle

VALWNCIA. VLC. SPD. presentación del Valencia 26-27 precio al Trofeo Taeonja contra en Newscatle / Fernando Bustamante / LEV

Tras la entrada, se ha formado una trifulca entre Gayà y los compañeros de Elanga, que le han recriminado al capitán su entrada. José se ha interesado por el futbolista rival antes de marcharse a vestuarios.

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Sato a la derecha

Corberán se ha visto obligado a cambiar el dibujo para adaptarse a la inferioridad numérica. Jesús ha regresado a la izquierda y Sato ha cerrado en el carril derecho.

Fuente: Superdeporte

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