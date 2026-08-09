La respuesta del Valencia CF a Almeida tras su ‘no’ al Swansea
El centrocampista portugués está en busca de un nuevo equipo para la temporada que viene y ayer no jugó ni un minuto
Álvaro Escrig
André Almeida estaba prácticamente fuera del Valencia hace tan solo unos días. El club ‘che’ tenía su venta acordada con el Swansea a falta de que el jugador aceptara. Sin embargo, Almeida rechazó la oferta porque no quería jugar en segunda división. Ahora mismo continúa en el Valencia, pero no entra en los planes de la temporada 26/27 y ayer no disputó ni un minuto en el Trofeu Taronja ante el Newcastle United.
El único jugador de campo del primer equipo sin minutos
De los 8 cambios que hizo el Valencia ayer en Mestalla, ninguno fue para dar entrada a André Almeida. De esta manera, el club le manda al jugador un mensaje muy claro: no cuentas y tienes que buscarte un equipo para la temporada que viene. El portugués fue el único jugador disponible del primer equipo que no jugó anoche y podría no volver a disputar un partido con la camiseta del Valencia.
Durante la semana pasada, Almeida entrenó al margen varios días mientras el club le presionaba para que se marchase al Swansea. Era importante que su salida se produjese lo antes posible, porque los ingresos de su venta iban a ir destinados al fichaje de un lateral derecho. Finalmente, Almeida rechazó la oferta del Swansea cuando parecía que ya estaba todo hecho y Peter Lim dio luz verde a las negociaciones por un nuevo fichaje sin necesidad de que el portugués abandonase el club antes.
Interés del Celta sin oferta firme
A Almeida se le permitió volver a entrenar con el grupo, pero se le dejó claro que no contaba y debía traer una oferta que tenía que ser, como mínimo, igual que la del equipo galés. Hace unos días varios medios afirmaron que existe un interés del Celta de Vigo por el futbolista, pero de momento no han presentado ninguna oferta firme.
En tan solo unos meses, el centrocampista ha pasado de ser una pieza importante a no entrar en los planes de futuro del club. En septiembre del año pasado, Almeida renovó hasta junio de 2029. En su nuevo contrato obtuvo una mejora salarial de más del 50 %. Al comenzar la temporada, el futbolista aseguró que estaba muy contento y que iba a ayudar mucho al equipo.
Solitario durante la que podría haber sido su última vez en Mestalla
Casi 12 meses después, su nivel sobre el césped no se ha correspondido con lo acordado sobre el papel y parece que la etapa de Almeida en el club ha terminado. Ayer, en la que podría haber sido su última vez en Mestalla, se le vio solitario y pensativo. En cuanto llegue una oferta por él abandonará el club tras 4 temporadas marcadas por su irregularidad sobre el terreno de juego.
Fuente: Superdeporte
- La jueza procesa por seis delitos de corrupción al teniente coronel interventor de la Guardia Civil por el desvío de más de 130.000 euros
- La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos
- Condenado a prisión por alojarse 26 días en pensión completa en un hotel de la Vall d'Alba e irse sin pagar
- Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
- El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
- Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
- Preocupación general en València por el poder de convocatoria
- Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer