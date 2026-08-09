El Valencia CF avanza en la negociación para fichar a Arnau Martínez

El Valencia CF trabaja en la incorporación de un lateral derecho de garantías y el nombre que gusta al entrenador y a la estructura deportiva es Arnau Martínez, el joven pero experimentado futbolista del Girona CF. Según adelanta Tribuna Deportiva, el club blanquinegro ha avanzado en las últimas horas en las negociaciones para incorporar a este carrilero que habría mostrado su buena disposición a venir a Valencia. El salario del jugador baja a la mitad por el descenso a la Liga Hypermotion del club catalán lo que podría facilitar su incorporación al Valencia CF. Según la información de Héctor Gómez, el club presidido por Kiat Lim está dispuesto a poner 4 millones más variables para lograr este fichaje, una cifra algo alejada de los 8 millones de cláusula que tiene el jugador.

Tanto Levante-EMV como Superdeporte, ya anunciaron que el Valencia se ha lanzado a por el fichaje de Arnau Martínez pero en las últimas horas se han acelerado los movimientos. Después de semanas de dudas y de buscar operaciones de bajo coste para el lateral derecho, el Valencia CF se ha decidido a atacar la operación de Arnau Martínez, el candidato de más nivel de su lista y también el que entraña un mayor coste potencial entre traspaso y salario. Una vez ha recibido la luz verde desde Singapur para invertir en esta posición, el conjunto de Mestalla ha pasado a la acción por el lateral catalán.

Oferta por cinco años

El Valencia CF le presentó ya una oferta al futbolista para las próximas cinco campañas. El jugador cuenta con más intereses en Europa. En paralelo, el conjunto blanquinegro tiene que convencer a un Girona que viene de descender a Segunda División y aunque tiene que mantenerse firme por uno de sus mayores estandartes en la plantilla. Sabe que tiene que negociar por un jugador con nivel para Primera. En ese escenario, el Valencia, que tiene más margen ahora en el Fair Play Financiero, tratará de buscar la fórmula para llegar a un acuerdo y firmar al futbolista.

Internacional en las inferiores con España, de 23 años

El jugador ha sido internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, uno de los mejores laterales de LaLiga en las últimas temporadas a pesar del descenso del conjunto catalán, y presenta un perfil de lateral muy equilibrado, con buenas prestaciones defensivas e inteligencia para incorporarse al ataque, además de atesorar un buen manejo de la pelota en la fase de construcción. A sus 23 años, además, tiene en el liderazgo uno de sus valores principales y es el capitán del Girona.