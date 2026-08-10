Una irregular pretemporada destapa las carencias del Valencia

La irregular pretemporada del Valencia CF - dos victorias, un empate y dos derrotas-, más la mala imagen dada en el Trofeu Taronja, que acabó también con derrota, ha confirmado las carencias que presenta la plantilla a dos semanas de iniciarse LaLiga. El equipo necesita un lateral derecho titular -y un recambio de garantías-, un par de jugadores de banda, y probablemente, otro central y un delantero más. Fichajes, en definitiva, el Valencia CF necesita más fichajes, no solo para tratar de soñar con Europa sino más bien para sumar puntos en cuanto arranque la competición y no caer al pozo del descenso a las primeras de cambio. Fichajes para no sufrir y no cabrear a una afición que ya está muy harta.

La figura del entrenador, discutida

A falta de confirmarse un nuevo partido amistoso antes del debut liguero dentro de un par de semanas, el Trofeu Taronja dejó una serie de certezas. La primera es que hay una parte de la afición que no quiere a Carlos Corberán, pese a que ha sido renovado hasta 2028, precisamente para reforzar su posición. Cuando las cosas se pusieron feas ante el Newcastle y a medida que el equipo se cayó, una parte de los aficionados volvieron a demandar su dimisión. La figura del técnico sigue por tanto muy discutida. Corberán tiene ante si el reto de gestionar mejor la plantilla y de enchufar a todos sus jugadores. Solo así recuperará crédito.

Pitos para Gayà y Corberán

Lo mismo ocurre con el capitán, José Luis Gayà, que volvió a ser objeto de críticas por un sector de los aficionados. Máxime cuando su dura entrada a un futbolista inglés le costó una roja más que merecida que dejó al Valencia CF con diez cuando mejor estaba jugando. Gayà es un símbolo para el valencianismo y urge recuperar su mejor versión. Máxime en un colectivo que anda cojo en las bandas. La buena noticia es Jesús Vázquez, quien acabó la temporada muy bien, y el sábado, jugando por la derecha también cumplió.

Buena imagen de Ugrinic, Sato y Otorbi

Con todo, el encuentro frente al Newcastle dejó notas positivas. Corberán, a falta de un lateral derecho de garantías, optó por un sistema de cinco defensas con tres centrales. Ahí, Pepelu se incrustró entre De Haas y Tárrega. El futbolista de Dénia, que ya jugó en esa posición en la temporada pasada, volvió a demostrar que como central aporta salida de balón lo que siempre mejora el equilibrio del grupo. También Ugrinic ofreció una buena noticia. Su golazo desató la ilusión de los espectadores en el arranque contra el Newcastle y confirmó que tiene un gran golpeo desde fuera del área. El suizo es un medio completo, buen asistente y centrador, y si da un paso adelante en esta su segunda temporada, puede formar un centro del campo fiable y determinante con Guido, Guerra, Pepelu o Dieng.

El Valencia CF necesita desborde y talento en las bandas

Pero el Valencia CF necesita desborde por las bandas para no resultar un conjunto previsible y monótono. Máxime con Rioja y Diego López, lesionados. Y eso, obliga a mirar al mercado, y a corto plazo, a confiar en los jóvenes Sato y Otorbi. Ambos, dejaron destellos de su calidad frente a las Urracas y están llamados a coger protagonismo, mientras llegan esos necesarios refuerzos. El belga Ramazani, en este contexto, ayer mismo volvió a lanzar un guiño al Valencia CF. Se deja querer y quiere volver pero el club valenciano aún está lejos de lo que pide el Leeds. En la delantera, surgen dudas. Mientras se recupera Sadiq y con Hugo Duro aún lejos de su mejor versión, Danyuma parecía llamado a ser titular. Máxime después de haber goleado en pretemporada, como delantero centro. Pero Corberán, en una de esas decisiones que pillan con el pie cambiado a la prensa y a la afición, decidió dejarlo en el banquillo y luego lo empleó como hombre de banda.

Las lesiones han mermado la plantilla

La carencia de recambios de garantías, las lesiones de jugadores que pueden aportar y un lance muy desafortunado que dejó al Valencia con diez, volvió a desatar otra tormenta en Mestalla. Eso pese a que la puesta en escena del equipo había sido esperanzadora y aún cuando Danyuma pudo marcar el segundo gol en la segunda parte poco antes de recibir el mazazo definitivo de los ingleses al contragolpe. Tanto en gran parte del segundo período como con el partido acabado, el pueblo de Mestalla volvió a clamar contra Peter Lim -esta vez con su hijo Kiat Lim como privilegiado espectador- y contra el entrenador. La afición volvió a responder con una entrada muy buena, más de 41.000 personas, y cuando empezó a no gustarle lo que veía, volvió a mostrar su cara más exigente. Así es Mestalla.

Sin refuerzos habrá más bronca y más pitos

Mientras la estructura deportiva trabaja en refuerzos, Diakhaby al que Mestalla le tiene un cariño especial, hizo un llamamiento a la unidad y pidió confiar en el equipo. También Pepelu y Hugo Duro hablaron en ese sentido. Pero la paciencia se agota. Los valencianistas no quieren pasar por otra temporada en la que se sufra para no descender. El CEO Ron Gourlay y sus colaboradores tienen que darle a Corberán los recursos que necesita. De lo contrario, se avecinan tiempos de bronca y pitos.