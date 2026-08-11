La opción de Van Oevelen resucita para la portería del Valencia CF

Los intentos del Valencia CF en el mercado de fichajes, a pesar de la parálisis en una ventana de verano en la que únicamente se ha concretado hasta la fecha la llegada del japonés Ryunosuke Sato, continúan. La prioridad absoluta es el lateral derecho, con Arnau Martínez como la principal alternativa con negociaciones en marcha. No obstante, las necesidades son más y, entre ellas, se encuentra además del fichaje de un extremo el de un guardameta que desde el rol de suplente aumente la competencia para el normacedonio Stole Dimitrievski.

Para la portería, Kayne van Oevelen (23 años) fue la primera opción en la lista que ha manejado el Valencia para reforzar la competencia bajo los palos. Incluso, la dirección deportiva, liderada por Lisandro Isei, alcanzó un acuerdo contractual con el guardameta neerlandés hasta el 30 de junio de 2031. Pese a todo, el Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League, se adelantó con más dinero por delante encima de la mesa de su club de origen: el FC Volendam. Llegó a los cuatro millones solicitados por el club holandés, rebasando claramente el límite de dos que se había fijado el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, para la operación portería.

Nombre de consenso

Ahora, en cambio, tal y como ha informado 'Tribuna Deportiva' y puede confirmar este diario, la opción de Van Oevelen, muerta completamente a finales de julio por su traspaso rumbo a la Premier League, ha revivido. A lo largo de la pretemporada del Ipswich la mayoría de los minutos de juego del joven holandés han sido como suplente y el club inglés se plantea una cesión con el objetivo de que esta próxima temporada pueda jugar más de lo que se prevé con los de Portman Road. El Valencia sigue a la búsqueda de un portero. Asimismo, por capacidad y centímetros, Van Oevelen es el nombre que mayor consenso despertó entre el cuerpo técnico, al que gusta, y el grupo de trabajo de Isei. Desde el entorno del portero se abre la puerta a una cesión y se reconoce que el Valencia es una de las posibilidades.

En estos momentos, en términos económicos, la operación encajaría mucho mejor, ya que los ingleses se harían carga de una parte del salario y no habría ninguna cantidad de traspaso. Por proyección, el neerlandés podría poner en riesgo la titularidad del normacedonio y lo que pretende tanto el Ipswich como el portero es sumar más minutos de los muy pocos que se prevé que tendría en su primera campaña en la Premier. El equipo de Suffolk cuenta con un importante 'overbooking' en la portería, donde quien parte como titular a priori es un compatriota de Van Oevelen, Kjell Scherpen, tres años más experimentado y por el que pagó el doble: ocho millones de euros.

Lo cierto es que el Valencia vuelve a valorar seriamente la posibilidad de lanzarse a por Van Oevelen, hasta el punto de que ya ha contactado con sus representantes para tantear las posibilidades de una cesión. De hecho, por el interés en hacerse con sus servicios ya se escaparon otras opciones en el camino como la del valenciano Aarón Escandell, renovado recientemente por el Oviedo. En estos días, incluso, se ha dejado en 'stand by' la alternativa de Aleksandr Saputin, ucraniano con un perfil físico y técnico parecido al del neerlandés.

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El Valencia mantiene abierta la vía Saputin

Eso sí, el Valencia es consciente de que para cesión de Van Oevelen no faltarán competidores que de partida puedan garantizarle con mayor seguridad los minutos de calidad en una liga top que anda buscando, razón por la que, aparcada, la vía Saputin se encuentra activa y a la espera del desenlace. A eso debe añadirse la preferencia de los ingleses de encontrar un equipo, perfil Championship, que prepare al portero para el contexto del fútbol británico.