Arnau quiere jugar en el Valencia CF y la negociación con el Girona se calienta

Los próximos días están marcados en rojo en el objetivo del Valencia CF de tener a Arnau Martínez como lateral derecho en el estreno de LaLiga, el sábado 22 de agosto en el partido de la segunda jornada del torneo que medirá a los blanquinegros en Mestalla con el Real Club Celta de Vigo. A lo largo de los últimos días, mientras iniciaba las conversaciones con el Girona FC, Ron Gourlay, CEO de Fútbol, ha conseguido convencer en la práctica al futbolista catalán para comprometerse con un contrato de cinco temporadas a falta de los últimos flecos.

Con el beneplácito del jugador, esta semana el Valencia trata de acelerar en la negociación con el club gerundense. Caída hace un mes la operación Thomas Meunier, Arnau, capaz de adaptarse a la demarcación de central diestro en una zaga de tres, ha sido la opción preferente del entrenador, Carlos Corberán. Incluso por delante del neerlandés Daijiro Chirino.

Puliendo el acuerdo de un contrato de larga duración

Gourlay ha pulido un preacuerdo con la parte del jugador sobre la base de un salario anual próximo a los tres millones de euros brutos. Las limitaciones financieras de la entidad valencianista fuerzan a que en esta clase de contratos de larga duración las cantidades vayan en aumento con el paso de las temporadas. Por ello, de la misma forma que con las renovaciones de hace un año de jugadores como Diego López o Javi Guerra, se ha seguido este mismo 'modus operandi' en el caso de Arnau Martínez. De hecho, la edad del futbolista, 23 años, permite ofrecerle un vínculo a largo plazo.

A día de hoy, en la cabeza de Arnau está jugar "sí o sí" en el Valencia. Los blanquinegros, pese a los sondeos de clubes más potentes en lo deportivo tanto en LaLiga como en Inglaterra o Alemania, han sido el quienes se han lanzado con oferta en firme a por el lateral con la intención de mantenerle el caché económico que ha tenido en Primera división con el Girona.

En este contexto, con la voluntad del jugador de vestir la camiseta del Valencia y un acuerdo formal al caer una vez se limen y cierren pequeños detalles, la negociación con el Girona entra en una fase en la que Gourlay y Lisandro Isei cuentan con la carta de Arnau a favor. Aquí se encuentra el principal escollo a salvar, las conversaciones con Quique Cárcel, director deportivo de los gerundeses.

El escollo del Girona

Lógicamente, la postura que el Girona FC quiere trasladar es de fuerza. De puertas para fuera, no vender por una cifra sensiblemente inferior a la cláusula, ocho millones de euros. Sin embargo, hacia dentro, los dirigentes catalanes se muestran más abiertos a un trato por debajo de la cláusula de rescisión. Ya saben lo que quiere Arnau -jugar en el Valencia-, que está muy cerca de acordar un nuevo contrato en Mestalla y también necesitan concretar ventas y ampliar los márgenes del Fair Play Financiero para reconstruir su equipo en LaLiga Hypermotion.

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El Valencia, obligado a subir la oferta

El primer intento del Valencia ha consistido en un tanteo de cuatro millones y bonus. Pero esa cantidad Gourlay también es consciente de que no es suficiente. La solución puede pasar por un aumento, al menos, hasta los seis millones y reservar un porcentaje de una futura venta al Girona. El tiempo apremia a todas las partes, razón por la que esta semana y los próximos días son decisivos en la negociación como ha apuntado este martes SUPER.