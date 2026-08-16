El Valencia CF lleva 40 días sin fichar en pleno mercado

Desde que el pasado 7 de julio el Valencia CF anunciase la contratación del joven Ryunosuke Sato procedente del Tokyo FC, el club de Mestalla no ha sido capaz de hacer un solo fichaje más. En pleno mercado, después de una temporada para el olvido y con infinidad de necesidades en el plantel para un equipo que quiere luchar por Europa, la entidad blanquinegra lleva ya 40 días sin fichar y todavía no ha parado el contador.

La caída del fichaje de Thomas Meunier frenó en seco los planes del club valencianista, que tenía el lateral derecho como la siguiente prioridad en su hoja de ruta después de cerrar al futbolista japonés. La posición de '2', un mal endémico en el Valencia CF, era el siguiente asunto a resolver a principios de julio... y lo sigue siendo a mediados de agosto, a una semana de empezar LaLiga y con mucho todavía por reconstruir.

Arnau Martínez celebra un gol con el Girona FC / EFE

El 'dique' del lateral

Desde aquel día en los compases iniciales del mercado esa posición de lateral ha centrado todas las miradas, quedando en standby situaciones tan acuciantes como la de los extremos y otras relevantes como las áreas. A lo largo de estas semanas han cambiado los objetivos y de las alternativas lowcost se ha pasado a otras de más nivel por la ampliación del Fair Play Financiero tras recibir el 'ok' de Peter Lim a capitalizar deuda con él mismo.

Arnau centra las miradas

En estos momentos el 'caso Arnau' es el más caliente encima de la mesa. Con un acuerdo alcanzado ya con el jugador catalán, los esfuerzos se centran en rebajar la postura del Girona, que quiere que el Valencia CF se acerque a los ocho millones de su cláusula de rescisión entre fijo y variable.

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Mientras tanto, el Valencia CF está a una semana de empezar el campeonato de Liga ya no solo sin lateral derecho, sino con el juego exterior totalmente mermado y sin acometer los dos obligatorios fichajes que debería hacer en la posición de extremo. Con la lesión de Luis Rioja solo cuenta con el mediapunta Sato como opción de banda, teniendo que cambiar el esquema a tres centrales y carrileros con Jesús Vázquez a pierna cambiada.