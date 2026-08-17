El Girona agita el mercado a la espera de una nueva oferta del Valencia CF por Arnau Martínez
El defensa quiere recalar en Mestalla, pero no está forzando la salida negándose a jugar como sí hacen otros compañeros
Javier Bengoa
Arnau Martínez está cada vez más cerca del Valencia CF. El defensa del Girona tiene una cláusula de 8 millones que se antoja prohibitiva para la dirección deportiva que comanda Ron Gourlay. Ya son varios años rastreando el mercado en busca de un lateral diestro de garantías y todo apunta a que en los próximos días se dará carpetazo al asunto. La puja por Lizancos parece en un segundo plano, apostando los de Mestalla por la opción catalana. Poco a poco se van acercando posturas, aunque los de Montilivi siguen haciendo su vida mientras.
Vanat o Tsygankov se niegan a jugar
Más allá del empate contra el Leganés con el que han arrancado la Liga Hypermotion y lo que ocurra con jugadores del peso de Vanat o Tsygankov, ambos negándose a entrenar, el mercado está muy vivo.
Un fichaje y una salida en el Girona
Este lunes han cerrado el fichaje del defensa internacional ghanés Abdul Mumin, libre tras rescindir con el Rayo Vallecano según apunta Matteo Moretto. A sus 28 años, se trata de un central experimentado que también puede desempeñar las tareas de lateral diestro defensivo. Por otro lado, la salida del lateral zurdo Álex Moreno también está cercana, siendo el Rayo Vallecano su mejor opción tras haber rendido a buen nivel años atrás en el conjunto madrileño.
Fuente: Superdeporte
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