Última hora en la portería del Valencia CF

El Valencia CF tiene muchos frentes por cerrar todavía. Una vez superado el ecuador del mes de agosto y a pocos días de disputar el primer encuentro liguero, los de Corberán siguen sin despejar todas las dudas que tienen sobre la mesa. Más allá del rendimiento durante la pretemporada, el tenía en su hoja de ruta la incorporación de un guardameta que genere verdadera rivalidad por el puesto con Stole Dimitrievski. El macedonio tiene contrato hasta 2028 y en estos momentos es el titular indiscutible, dejando en el banquillo a un Cristian Rivero que cada verano lo vive intranquilo. El canterano, eso sí, todavía tiene contrato hasta 2027.

Dejando de lado la posible llegada de un nuevo cancerbero, en estos momentos los ojos tanto del staff como de la dirección deportiva están puestos en el Valencia Mestalla. Tanto Raúl Jiménez como Vicent Abril son dos porteros de gran valía y enorme proyección.

Vicent Abril aguarda su salida

En el club no quieren desprenderse de ninguno a medio plazo, pero son conscientes de que lo mejor es que uno de ellos salga cedido esta temporada y es que Abril cuenta con varias ofertas de la Liga Hypermotion, como por ejemplo del Sabadell. La operación está frenada a la espera de que se confirme la llegada de otro meta para el primer equipo.

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Vicent Abril / Valencia CF

Raúl Jiménez vuelve a los entrenamientos tras su lesión

En el otro lado se encuentra Raúl Jiménez, que este lunes ha regresado a los entrenamientos tras varias semanas lesionado tal y como ha informado Cope. Las intenciones siguen siendo las mismas y pasan porque sea el portero titular del Valencia Mestalla y tercer meta del primer equipo. En caso de incorporarse definitivamente un nuevo portero al Valencia CF, esto pasaría por darle salida de nuevo a Rivero.