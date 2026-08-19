Jesús Vázquez apunta a jugar a pie cambiado este sábado ante el Celta

El Valencia CF está de lleno en la negociación con el Girona FC para poder contar con el ansiado lateral derecho, Arnau Martínez. Mientras tanto, Carlos Corberán trabaja con los futbolistas disponibles y ha vuelto a ensayar una variante con tres centrales y dos carrileros. Con la incertidumbre -cada vez es más dífícil- de saber si ocntará con el catalán para el partido del sábado ante el Celta de Vigo, el entrenador prepara ya la solución de emergencia: la polivalencia del zurdo Jesús Vázquez.

El canterano, zurdo y acostumbrado al costado izquierdo, ocupó esa demarcación durante el Trofeo Naranja ante el Newcastle -hasta la expulsión de Gayà al filo del minuto 40- y enla recta final del Valencia - Hércules. La prueba en el entrenamiento de este martes, contada por 'Deportes Cope Valencia', cobra todo el sentido ante la ausencia de alternativas en el flanco derecho de la defensa. A lo largo de la ventana estival, Ron Gourlay, CEO de Fútbol, no ha podido todavía darle al técnico el fichaje de un solo lateral diestro... y necesita dos.

Jesús Vázquez, además, por estado de forma y condiciones físicas en el juego por el carril, se presenta como la mejor alternativa de la que dispone el cuerpo técnico. El valenciano, de hecho, ha sido uno de los valencianistas más destacados en una pretemporada gris en líneas generales.

Corberán viene trabajando con un 1-5-3-2 que reduce las exigencias defensivas del lateral derecho, al convertirlo en carrilero cerca del centro del campo, y refuerza la estructura de la zaga con tres centrales. Pepelu, en una posición más centrada, es el encargado de comenzar el juego con balón.

A la problemática del lateral derecho, con operaciones frustradas como la de Andrés García o Thomas Meunier en el mes de julio, se ha unido otra que ha forzado al cambio de esquema: la escasez de extremos tras las lesiones de Luis Rioja y Diego López, esta segunda de larga duración. Incluso, la necesidad de liberar al japonés Sato, aún por aclimatarse al fútbol europeo, de tareas defensivas en el costado izquierdo.

Este martes, Corberán ha evidenciado que la opción de Vázquez parte con ventaja entre las demás para el lateral derecho... la siguiente sería la del canterano Rodrigo Gamón.

Una solución que alivia varios problemas

Por lo tanto, las pruebas en Paterna confirman lo publicado el sábado en SUPER, el once que pasa por la cabeza de Corberán para el estreno en LaLiga ante el Celta, el mismo que empezó el duelo con el Newcastle el pasado 8 de agosto. En la portería, Dimitrievski. Al lado de Pepelu, como centrales en la derecha y la izquierda, César Tárrega y Justin de Haas. Si Jesús Vázquez juega en el carril derecho, en el izquierdo lo hará el capitán, José Gayà.

Por delante, Guido Rodríguez, Ugrinic y, unos metros más avanzados, Sato y Javi Guerra encajan en una estructura que también reduce la necesidad de utilizar extremos puros. Hugo Duro sería el '9' con Umar Sadiq de vuelta de una lesión muscular.

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La prioridad sigue siendo cerrar un lateral derecho, pero mientras esa operación no se concrete, Corberán tiene su alternativa nuevamente activa.