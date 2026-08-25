La calidad decide en favor del Betis... y Mestalla explota: ¿Dónde están los fichajes?

Los dos primeros partidos de la última temporada en pie Mestalla se saldan con un único punto de seis posibles, una abismal ausencia de calidad de medio campo hacia delante y bronca y silbidos. Si el sábado el Celta rascó un empate, esta noche el Betis se ha llevado la victoria con un golazo de Pablo García en los instantes finales del choque. No hay peor homenaje para un estadio centenario y su sufrida afición.

Los valencianistas acabaron de nuevo protestando contra todos, sobre todo, contra Carlos Corberán, al que le volvieron a pedir la dimisión. También se la pidieron a la directiva en bloque, a la que le preguntaron a gritos desde la Curva Nord: "¿Dónde están los fichajes, los fichajes dónde están?".

Sato, la única chispa de luz en ataque

Desde los compases iniciales, el Valencia dio muestras de su plan de partido. Defender e intentar sorprender a la carrera a un Betis al que le iba a ceder la pelota. A los tres minutos, el japonés Ryunosuke Sato trató de hacer valer el primer picotazo. Su disparo a punto de pisar el área, sin embargo, salió desviado por la línea de fondo.

Como en una especie de continuidad de lo vivido hace pocos días frente al Celta de Vigo, los de Carlos Corberán minaron el campo propio reduciendo los espacios por los que el rival podía hacer daño. Los problemas con la pelota en los pies, no obstante, también volverían a replicarse. Javi Guerra, a la altura de Guido Rodríguez, tuvo que encargarse de bajar a la base de la jugada con tal de desbloquearla. Pero ni por esas.

Primeras ocasiones de peligro para el Valencia

Sin excesiva capacidad para hilvanar fútbol, los locales se encomendaron a las ganas y la electricidad del liviano mediapunta Sato. Así, las primeras ocasiones de gol cayeron para el lado valencianista. Arnaut Danjuma recogió el balón tras un corte con la cabeza de Hugo Duro y logró poner a prueba a Álvaro Valles, que segundos después se revolvió en una gran intervención a disparo de Sato.

Antes de la media hora, los blanquinegros disfrutaron de sus mejores momentos. El orden y la solidaridad en ayudas y coberturas los lanzó durante varios minutos al campo bético. La zaga verdiblanca despejó un centro con veneno de Pablo Maffeo, titular e incisivo en el carril diestro mientras le duró la gasolina, y, después de una nueva acción de Sato por la misma banda, Danjuma remató sin fe un balón desde la frontal que terminó en saque de esquina... y cabezazo posterior de Mouctar Diakhaby.

Los intentos del Valencia despertaron entonces a un Betis apelmazado. Los de Manuel Pellegrini se apoderaron de la posesión y, poco a poco, sin salir de la espesura, colocaron todas sus piezas en el tablero del Valencia. Stole Dimitrievski, ya con la presión competitiva de Kayne Van Oevelen observando desde el banquillo, respondió con atención a dos envíos en largo. El descanso se presentó sin ocasiones claras para los visitantes, pero con un par de avisos: un chut del valenciano Pablo Fornals, bloqueado de modo salvador por Guido, y un libre directo de Nélson Deossa.

Triple cambio de Corberán: Danjuma y Hugo Duro, fuera

La película se reanudó con el Betis apretando el acelerador a la par que ascendían los niveles de nerviosismo en Mestalla. Como en el final del primer asalto, todos los futbolistas verdes arrancaron el segundo pisando campo del Valencia y Valles, observando la acción tranquilo. Dimitrievski se anticipó nuevamente a un balón, cargado de maldad, que Antony había puesto con la cabeza a la zona de la 'muerte'. Aun así, los de Corberán dieron señales de vida con las herramientas rudimentarias de que dispone el entrenador. Un servicio en largo a Duro que no acertó a esquivar a Diego Llorente con un centro que pretendía dejar solo a Danjuma.

Una jugada que no influyó en la decisión del técnico de Cheste. Los dos delanteros -muy desatinados toda la noche-, junto a Maffeo, salieron del césped en el minuto 55 para dejar su sitio en un triple cambio a Filip Ugrinic, Umar Sadiq y Luis Rioja, que regresaba después de la lesión. Al zurdo sevillano le tocó cubir el vacío en el carril derecho. Los cambios, al menos, por momentos, resucitaron a los de Mestalla, y los ánimos de la hinchada.

Entre tanto sacrificio defensivo del Valencia, el conjunto de Pellegrini casi nunca se plantó en el área con posibilidades claras de hacer gol. Isco probó su suerte desde la distancia, pero Dimitrievski la detuvo con el pecho. Pese a todo lo vivido, el partido se adentró en el tramo sin que nada realmente pasara. El entrenador chileno movió fichas con un doble cambio... y el irlandés Troy Parrot a punto estuvo de liarla en sus primeros segundos sobre el campo. Se quedó solo por la parte derecha, pero disparó desviado.

La noche se abrió. El cansancio liberó espacios. Un centro pisando área por la derecha de Jesús Vázquez no encontró rematador por cuestión de centímetros. El Betis respondió con una cabalgada de Antony, que dejó en posición franca a Fornals, su mal control salvó los muebles del Valencia. Más desguarnecido y fatigado, el Valencia fue castigado en el momento clave por el mayor talento en las dos áreas de un equipo Champions. Dos de los recambios, Pablo García conectó primero con Fran García y después con la misma pelota para decantar la balanza con una preciosa volea (0-1, m. 83). La respuesta local vino pronto, Sadiq dribló con la cintura para quedarse mano a mano con el portero, pero los pies de Valles evitaron el empate.

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