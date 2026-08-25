El Valencia buscará su primer triunfo ante un Betis de Champions

Valencia y Betis se enfrentan hoy martes en Mestalla en el partido aplazado de la primera jornada de liga en el que los de Manuel Pellegrini tratarán de aprovechar, tras los pitos del primer partido ante el Celta, la presión que ejerce la parroquia ‘ché’ sobre su equipo para sumar su segunda victoria consecutiva y refrendar su buen comienzo.

El Valencia llega sin apenas tiempo para descansar después de debutar el pasado sábado contra el Celta de Vigo en un partido que finalizó sin goles y en el que la falta de ocasiones claras de los valencianistas desencadenó los pitos de Mestalla, mientras que el Betis, que fue quien pidió el aplazamiento, ha tenido un día más de descanso.

Los pupilos de Manuel Pellegrini, que afrontan una temporada muy exigente debido a la segunda participación de su historia en la Liga de Campeones, buscan consolidar su buen arranque tras mostrar sus credenciales el pasado viernes al imponerse por 1-0 ante la Real Sociedad, rival directo por los puestos europeos.

Gracias al gol de volea de Riquelme, el Betis empezó un año más LaLiga sin derrota, como viene haciendo desde la llegada hace siete años del técnico santiaguino, con cuatro victorias y tres empates, a pesar de que su plantilla aún no está cerrada.

Pellegrini considera «prioritario» fichar a un medio defensivo y a un segundo jugador, si bien para este choque tendrá a su disposición al goleador irlandés Troy Parrot, último refuerzo procedente del AZ Alkmaar neerlandés que, en principio, será suplente, al igual que el capitán Isco, aún falto de ritmo tras su lesión.

Bajas en el Betis importantes

El técnico chileno no podrá contar con el lateral Aitor Ruibal, el meta Diego Conde y los atacantes José Antonio Morante, el marroquí Ez Abde, el argentino Giovani Lo Celso y el uruguayo Gonzalo Petit, que continúan lesionados.

Al culminar este sábado en casa del Levante un intenso ciclo de tres encuentros en ocho días, Pellegrini podría hacer algunos cambios en el once con la posible entrada del lateral Ángel Ortiz y quizás del central Diego Llorente y del mediocampista español nacionalizado mexicano Álvaro Fidalgo.

Por su parte, Carlos Corberán, que apuntó que juegan en desigualdad de condiciones con el Betis por el tiempo entre partidos, maneja un par de dudas que afectan tanto a su defensa como al ataque.

La duda de Maffeo o Vázquez

El técnico de Cheste, que remarca en cada intervención que el equipo está incompleto y que apostó contra el Celta por una defensa de cinco con Jesús Vázquez a pierna cambiada en el lateral derecho, podría mantener ese mismo esquema, aunque entrará Diakhaby por el lesionado De Haas, y el recién llegado Pablo Maffeo sería titular en el lateral derecho, mientras que Jesús Vázquez y Gayà se disputarían el izquierdo.

En ataque, el técnico valencianista deberá decidir si mantiene a Danjuma o si entran Sadiq o Hugo Duro por el neerlandés.

Dimitri Foulquier y los lesionados de larga duración Diego López y José Copete seguirán siendo baja junto a De Haas, lesionado del tobillo contra el Celta, mientras que Luis Rioja entrará en la convocatoria tras su lesión en el cuádriceps derecho durante la pretemporada.

Noticias relacionadas

Corberán buscará su primer triunfo ante el conjunto verdiblanco, uno de los cinco rivales a los que todavía no ha sido capaz de derrotar en anteriores enfrentamientos. El preparador valencianista se ha visto las caras en cuatro ocasiones con el equipo andaluz y su balance ha sido de una derrota y tres empates.