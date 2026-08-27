Arnau Martínez: “Lo daré todo para conseguir los objetivos del Valencia CF”

Tras semanas de tensa esperada, anoche el fichaje más perseguido de este mercado se completó. El Valencia CF anunció anoche oficialmente la incorporación del defensa polivalente Arnau Martínez, quien llega procedente del Girona FC. El acuerdo se ha cerrado por una cifra cercana a los 6 millones de euros, desglosados en 5 millones fijos más uno en variables, mientras que el club gerundense se reserva un 10 % de una futura venta. Con esta operación, el conjunto blanquinegro asegura solidez y versatilidad en su línea defensiva a largo plazo, ya que el catalán ha firmado hasta el 30 de junio de 2031.

Las primeras horas del jugador como valencianista fueron intensas, comenzando la jornada matutina con el pertinente reconocimiento médico en el que expresó su alivio y felicidad por ver cumplido su objetivo. "Al final estamos aquí, que es lo que queríamos. Tenía muchas ganas. No dependía de mí. He hecho todo lo posible y aquí estamos", admitió. Horas más tarde, tras su oficialización, mostraba en una entrevista con el club su compromiso. "Siempre doy el máximo, me adapto a todo tipo de situaciones. Ya me ha pasado que en una temporada he jugado de lateral derecho e izquierdo, de central y mediocentro. Eso ayuda a ser un buen jugador. Estoy aquí para ayudar al equipo, para seguir creciendo como futbolista y persona y lo daré todo para conseguir los objetivos del Valencia CF", añadía.

Listo para Riazor

Mirando hacia el futuro inmediato, el nuevo refuerzo valencianista se mostraba completamente preparado y disponible para entrar en los planes del cuerpo técnico de cara al próximo compromiso liguero. El equipo visitará al Deportivo de La Coruña en Riazor este próximo domingo, un encuentro para el cual Arnau transmitió un mensaje de máxima ambición y ganas de aportar: "Estoy para jugar si todo va bien, con ganas de crecer como jugador y como persona, persiguiendo los objetivos del club y vamos a ir a muerte a por ello".

Curiosamente, su debut en LaLiga con el Girona se dio en Mestalla, y sobre ello también explicó que fue algo "espectacular”. “Era un sueño debutar y hacerlo en un estadio como Mestalla fue mucho mejor. Estaba mi familia arriba todos juntos viéndome y fue en un sueño en un estadio espectacular. Como rival, ya te parece increíble, no me quiero imaginar el primer día como futbolista del Valencia CF. Siempre podré decir que jugué en Mestalla con esta camiseta. Me dejaré todo para que nos podamos despedir de este gran estadio lo más alto posible".

Una llegada difícil

La llegada de Arnau Martínez a Mestalla no ha sido sencilla debido al fuerte interés de otros equipos en el tramo final del mercado. Clubes como el Fulham, Celta de Vigo, Real Sociedad y Osasuna intentaron entrometerse en las negociaciones para arrebatarle el fichaje al Valencia. Sin embargo, la voluntad firme del propio futbolista de recalar en la capital del Túria fue el factor determinante, así como la insistencia de Carlos Corberán, que mantuvo los contactos con él cuando la operación quedó en pausa días atrás.

En el aspecto salarial, el contrato de Arnau contempla una remuneración progresiva. Según los detalles de la operación, el defensa comenzará percibiendo un sueldo de 2,5 millones de euros en su primera etapa, el cual irá en aumento de manera gradual hasta alcanzar los 3 millones de euros en su quinta temporada como blanquinegro, reflejando la apuesta firme de la entidad por su proyección y rendimiento a futuro.

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A sus 23 años, el defensor destaca principalmente por su polivalencia sobre el terreno de juego, siendo capaz de rendir a un gran nivel tanto en el lateral derecho como en el centro de la defensa.