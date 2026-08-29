Oficial: Parte médico del Valencia CF sobre la lesión de Guido Rodríguez

Guido Rodríguez estará de baja después de que las pruebas médicas confirmaran una lesión en la musculatura del cuádriceps de su pierna derecha. El centrocampista argentino arrastraba molestias después de las primeras jornadas de LaLiga y finalmente ha tenido que someterse a pruebas médicas para conocer el alcance de su dolencia. El Valencia CF ha confirmado este sábado el diagnóstico, aunque todavía no ha establecido un periodo concreto de baja.

El futbolista ya no pudo entrenarse con el resto de sus compañeros y se perderá, como mínimo, el próximo compromiso del conjunto valencianista. Guido era una pieza importante para Carlos Corberán y había participado en los dos primeros partidos de la temporada, por lo que su ausencia supone un problema para el centro del campo del Valencia CF en un momento en el que el equipo todavía busca su primera victoria de la temporada.

Comunicado íntegro del Valencia CF

“Tras las pruebas realizadas, el jugador del Valencia CF, Guido Rodríguez, presenta una lesión en la musculatura del cuádriceps de su pierna derecha.

El internacional valencianista seguirá tratamiento médico, rehabilitación y de readaptación hasta mejoría clínica que le permita volver a entrenar con el resto del equipo.”

Una baja sensible en un momento complicado

A principios de esta semana, Carlos Corberán recuperó a Luis Rioja después de casi un mes de baja. El extremo valencianista, al igual que Guido ahora, también sufrió una "lesión en la musculatura de su cuádriceps derecho". La baja de Guido es otro contratiempo más para una plantilla a la que todavía le faltan muchas piezas y obliga a Corberán a buscar alternativas para cubrir su ausencia. Durante los últimos entrenamientos, el técnico ya ha realizado diferentes pruebas para encontrar la mejor solución.

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El conjunto valencianista visitará este domingo al RC Deportivo de A Coruña en Riazor, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. El partido se disputará a las 19:30 horas y será el primer desplazamiento del Valencia CF en esta nueva temporada.