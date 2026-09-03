Los 'planes' de Ron Gourlay para el Valencia CF saltan por los aires

El 6 de octubre de 2025, Ron Gourlay (64 años) estaba a punto de cumplir sus primeros tres meses como CEO de Fútbol del Valencia CF y, cuestionado por SUPER sobre la existencia de alguna hoja de ruta para devolver al club a las competiciones UEFA, aplazó el objetivo al verano de 2027 dividiendo el tiempo en "cuatro ventanas" de fichajes.

Ante la ausencia de la inversión necesaria para estar en el top de la liga española, impuesta en términos generales por Peter Lim desde comienzos de 2020, el ejecutivo escocés trató de rebajar la presión sobre el equipo y los dirigentes presentes en València. Unas carencias económicas que durante este año no solo han limitado las posibilidades de mejorar la plantilla, sino también las de reestructurar la dirección deportiva, que sigue cojeando con la falta fundamental de un especialista en el mercado español capacitado para comunicar y negociar activamente con clubes, agentes e intermediarios.

La realidad es que, concluida aquel primer mercado del verano 2025, al Valencia tan solo le restaban otros tres con los que pulir un equipo capaz de regresar a las competiciones europeas, y un último, antes de septiembre de 2027, para hacerle los últimos retoques a un equipo clasificado, en teoría, para Europa. En definitiva, desde su aterrizaje en julio de 2025 -un mes después de la fotografía en Singapur con Kiat Lim, Javier Solís y Carlos Corberán por cuestiones fiscales- cuatro ventanas para confeccionar un Valencia con opciones reales de volver a jugar Europa o Conference League en la primera campaña del Nou Mestalla.

"Sí, queremos devolver al Valencia a glorias pasadas. Es un mérito que se debe ganar, día a día, como escucháis al entrenador. El Nou Mestalla está muy cerca y queremos tener una excelente plantilla para cuando podamos inaugurarlo. Para ello nos quedan cuatro ventanas de fichajes, una parada por un Mundial. Nuestra meta es mejorar. No será fácil, pero vamos a llegar, cada jugador desea verse en Europa", dijo Gourlay aquel 6 de octubre de 2025.

La fotografía con la que el Valencia CF oficializó la llegada de Gourlay a finales de mayo de 2025 / VCF Media

Los discursos apenas cambian. Por ejemplo, el último de los fichajes en esta etapa con Gourlay al frente de la dirección deportiva, Harvey Elliott, continúa mencionando el objetivo europeo: "Devolver al Valencia a Europa es posible con ganas, hambre y motivación". Los hechos, sin embargo, no concuerdan con lo que se dice. Nadie entre el valencianismo, ni siquiera en el mundo del fútbol, tiene la impresión de que la plantilla haya mejorado en comparación con la recogida de manos del antiguo director deportivo, Miguel Ángel Corona.

Además, los resultados ratifican la ausencia de mejoras reales. La primera vuelta del pasado curso, como pasó un año atrás con Rubén Baraja, fue propia de un equipo en serio riesgo de descenso. Posteriormente, Carlos Corberán calcó una reacción similar en la segunda parte del torneo. La escalada, a ritmo y números de Europa, no bastó al analizar la regularidad necesaria en 38 jornadas de LaLiga. Una carrera de fondo que las plantillas del Valencia llevan siete años demostrando que no son capaces de resistir.

Actualmente, después de un inicio decepcionante con cinco de los seis primeros puntos perdidos en casa en la temporada del adiós del viejo Mestalla, a lo que se añade la vergüenza padecida en A Coruña, la esperanza de que esta sea la temporada de la vuelta a una competición UEFA ha caído al mínimo posible. Con vistas tanto a lo inmediato como al futuro, la plantilla presenta carencias significativas en cada línea, sobresaliendo la pérdida de potencial ofensivo de un equipo que terminó la pasada edición de LaLiga con solo 46 goles a favor.

La inversión del 'plan' Gourlay'

En términos de inversión, el 'plan' Gourlay no ha cambiado nada. No ha logrado ni un gesto mínimo que demuestre la voluntad del máximo accionista y su hijo, el presidente, Kiat Lim, de ambición, de que el club retorne a las competiciones europeas. De hecho, este verano el Valencia aun ha gastado algo menos en fichajes que el pasado. Ha descendido de diez a nueve millones de euros. Fue en enero, con la amenaza de la Segunda división cerniéndose sobre el escudo, cuando Gourlay consiguió un extra para fichar a Umar Sadiq por cinco millones de euros, convencer a Guido Rodríguez con un contrato de media temporada y traerse cedido del Celta a Unai Núñez, tres futbolistas que aumentaron el poder competitivo del grupo.

Medio año después, el impulso se ha frenado: del total de 15 millones en la campaña 25/26 se ha pasado a los nueve millones invertidos en Ryunosuke Sato (4) y Arnau Martínez (5). El resto de nuevas incorporaciones han llegado libres, como Guido, Justin de Haas y Aliou Dieng, o cedidos como Pablo Maffeo -opción de compra de tres millones-, Kayne Van Oevelen y Harvey Elliott. La suma se incrementaría en un millón sin Arnau cumple con los bonus por objetivos.

A expensas de que pudiera ficharse un delantero en calidad de agente libre, el mercado de invierno se vislumbra como tabla de salvación, justo como hace un año, si la situación deportiva no se endereza en los próximos tres meses de LaLiga.

Ventanas de fichajes con Ron Gourlay como CEO de Fútbol del Valencia

Verano 2026: Arnau (5+1 millones), Sato (4), Guido Rodríguez (libre), De Haas (libre), Dieng (libre), Elliott (cedido), Maffeo (cedido), Van Oevelen (cedido).

Arnau (5+1 millones), Sato (4), Guido Rodríguez (libre), De Haas (libre), Dieng (libre), Elliott (cedido), Maffeo (cedido), Van Oevelen (cedido). Invierno 2026: Sadiq (5), Guido (libre), Saravia (libre), Unai Núñez (cesión)

Sadiq (5), Guido (libre), Saravia (libre), Unai Núñez (cesión) Verano 2025: Filip Ugrinic (4), Copete (3,6), Santamaria (0+bonus), Danjuma (libre), Raba (libre), Ramazani (0,5 millones, cesión), Agirrezabala (1 cesión).

24 millones en tres ventanas y una pobre operación salida

En el periodo Gourlay, más allá de los Lim, una de las rémoras que ha bloqueado la opción de refuerzos es la pobre operación salida. Hace un año, las ventas de Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski dejaron alrededor de 25 millones. Sin embargo, a partir de ahí, apenas se ha sacado ahorrarse fichas mediante préstamos y apenas tres millones de euros entre Fran Pérez y Cenk Özkacar.

Gráfico que muestra la inversión en fichajes por temporada desde los tiempos del coronavirus / SD

Gasto en fichajes desde 2020 en el Valencia CF:

2026/27 9 millones

2025/26 15

2024/25 2,87

2023/24 10,4

2022/23 12,5

2021/22 16,2

2020/21 0,05

Las cifras muestran como con Ron Gourlay, pese a las palabras, nada se ha modificado y los patrones son similares a los años anteriores desde la recuperación del fútbol de los efectos de la pandemia. En tres ventanas bajo el mando deportivo del escocés, el Valencia ha invertido 24 millones de euros, una cantidad inferior a cerca de 29 millones gastados en los tres mercados transcurridos entre verano de 2021, el invierno siguiente y el verano de 2022. En las ventanas siguientes, eso sí, se experimentó una desinversión dejando el gasto en 10,4 millones, los del verano de 2023.

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El tiempo se le agota al último mensaje fabricado por los ejecutivos del Valencia CF sobre el terreno en coordinación con Kiat Lim, el emitido hace un año bajo la voz y el paraguas de Gourlay. "Estoy aquí para devolver al club al lugar al que pertenece... No he venido a pelear por la permanencia", dijo en su presentación de agosto de 2025. Nada más lejos de la realidad, en estos 13 meses, el equipo sigue luchando por no descender, a años luz del espacio que le corresponde en España y Europa.