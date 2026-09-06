Alineaciones confirmadas del Valencia CF - FC Barcelona

El Valencia CF ya tiene once titular para enfrentarse al FC Barcelona en Mestalla en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. Carlos Corberán introduce sus primeras decisiones después de un inicio de temporada complicado, con un empate y dos derrotas en las tres primeras jornadas.

El conjunto azulgrana, por su parte, llega al feudo valencianista en lo más alto de la clasificación y con la intención de mantener su buen arranque de curso.

Alineación del Valencia CF

Valencia CF: Dimietrievsky; Maffeo; Arnau Martínez; Pepelu; Diakhaby; Jesús Vázquez; Otorbi; Dieng; Ugrinic; Guerra y Danjuma

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Alineación del FC Barcelona

FC Barcelona: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Pedri, Rodrigo, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon